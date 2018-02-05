Okullar açılıyor gribe dikkat!

Okullar, iş yerleri gibi kapalı ve kalabalık alanlar virüslerin rahatça yayılabildiği uygun ortamları oluşturuyor. Havadaki damlacıklar yoluyla kolayca bulaşan enfeksiyonlar, grip gibi hastalıkları bir anda salgına dönüştürebiliyor. Ancak uzmanlara göre; düzenli, dengeli beslenme ve takviye ile enfeksiyonlara karşı koyabiliriz.

“Renklerle Diyet” isimli kitabıyla sağlıklı yaşamın ip uçlarını paylaşan Uzman Diyetisyen İpek Ağaca, yüzde 100 doğal kaynaklı wellmune-beta glukan destekli doğru beslenme ile çocuklarımızı ve kendimizi bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabileceğimizin altını çiziyor.

Sağlıklı yaşam temellerinin çocukluk döneminde atıldığını belirten İpek Ağaca, “kahvaltı en önemli öğün, güne mutlaka güzel bir kahvaltıyla başlamak gerekiyor. Çocukların beslenme düzeninde; süt, yumurta, sebzeler, su, tam tahıllı ekmek, haftada 2-3 kez balık, kırmızı et, baklagiller, protein kaynağı yoğurt olmazsa olmazlardan.” diyerek takviye almanın önemine de vurgu yaptı.

Ekmek mayasından elde edilen wellmune-beta glukan ile daha güçlü bir bağışıklık sistemi



Kış aylarında hastalıklara karşı dirençli olmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen İpek Ağaca bağışık sistemini güçlendirmenin yollarını şöyle anlattı: “Güçlü bir bağışıklık sistemi için doğru beslenmeli, iyi gıdalar almalıyız. Ancak modern beslenme alışkanlıklarında dengeli gıdalar tüketemediğimiz zamanlar oluyor. Böyle durumlarda bazen virüslerle savaşmak adına takviye gıdalara başvurmamız gerekir. Özellikle bulaşıcı hastalıklara bizden çok daha kolay yakalanan çocuklarımıza güçlü bir koruma kalkanı oluşturmak istiyorsak, doğal maya ve mantardan elde edilen, tescilli wellmune beta glutan takviyesi alabiliriz.