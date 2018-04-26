Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemleri hastalıkları yine ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun ‘Ölüm Nedeni İstatistikleri’ raporuna göre; geçen yıl Eskişehir’deki ölümlerin büyük bölümü daha önce yıllarda olduğu gibi dolaşım sistemleri hastalıklarından kaynaklandı.

TUİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; 2017 yılında Eskişehir’de dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, yüzde 32,6 ile ilk sırada yer aldı. Eskişehir’de 2017 yılı ölüm nedeni oranları sırasıyla; yüzde 32,6 (bin 800 kişi) ile dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 22,9 (bin 266 kişi) ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve benign neoplazmlar), 12,1 (670 kişi) ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 8,5 (469 kişi) ile endokrin (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar),yüzde 6,8 (374 kişi) ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları yüzde 4,1 (227 kişi) ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 13 (717 kişi) ile diğer nedenlerden kaynaklandı.

TÜRKİYE’DE ÖLÜM NEDENLERİ

Ülke genelinde ise dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 165 bin 323 oldu. Ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2017 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 39,7’sini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu; yüzde 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

