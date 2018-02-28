HABER

Ölümlerin yüzde 40’ı kalp damar tıkanmasından kaynaklanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2018 13:39 | Son Güncelleme

Dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 40’ından fazlasının kalp damar tıkanmasından kaynaklandığını belirten Op.Dr.

Ölümlerin yüzde 40’ı kalp damar tıkanmasından kaynaklanıyor

Dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 40’ından fazlasının kalp damar tıkanmasından kaynaklandığını belirten Op.Dr. Mehmet Uğur Es, hastalıktan korunmak için özellikle paketlenmiş gıdalardan uzak durmak gerektiğini söyledi.
Medical Park Elazığ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Uğur Es, kalp damar hastalıkları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Kalp damarlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Op.Dr. Mehmet Uğur Es, “Dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 40’ından fazlasının kalp damar hastalıkları yüzünden oluyor. Kalp bildiğiniz gibi 250 300 gram ağırlığındadır. Yani avucumuza alabiliyoruz. Dakikada 5 litre kadar kanı pompalıyor. Bunun bir litresini kendi alıp kullanıyor. Bu bahsettiğimiz kalbi besleyen damarlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu yüzden bu damarlar çok önemli” dedi.
Damarlar zamanla serleşip tıkanabileceğini aktaran Op. Dr. Es, “Buna damar sertliği diyoruz. Zamanla ilerleyip belli bir noktada çatlayarak orada bir takım pıhtılaşma oluyor. Ardından birikerek krizlere de yol açabiliyor. Ailesinde kalp damar hastalığı olanların dikkatli olması gerekir. Günümüzde en çok tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı gibi sebepler önümüze geliyor. Bu da az aktiviteyle , çok yiyip içmekle, kilo almakla ve hareketsiz hayatla ilgilidir. 2 bin sene önce yüksek tansiyon diye bir hastalık yoktu. Çünkü insanlar kendi gıdalarını kas gücü ile çalışarak temin ediyordu ve avlanıyordu. Ama günümüzde asansörler, otomobiller, kısa mesafeleri bile yürümemek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu da insanlarımızı hasta ediyor. Sigara hastalığı önemli sebeplerinden biridir. Pek çok organ ve dokuya zararı olduğu gibi, kalp damarlarına da direk spazm ve zamanla tıkayıcı etkisiyle zararlı bir etkiye sahiptir” diye konuştu.
Kalp damar hastalıklarına karşı alınacak önlemelere de değinen ES, “Bu hastalıktan korunmak için yediğimiz içtiğimiz besinlere dikkat etmek ve özellikle paketlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Hareketli bir hayat, her gün belli bir süre yürümek, işe gidip gelirken araç kullanmamak, hafta sonu spor yapmak, doğal beslenmek, zeytin yağı, tere yağı, yağsız kırmızı et, balık eti ve tavuk eti yemek, stresten uzak kalma gibi hususlarla önlenebilir” şeklinde konuştu.

Ölümlerin yüzde 40’ı kalp damar tıkanmasından kaynaklanıyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?

AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Plexr göz kapağı estetiği ile kusursuz bakışlar hayal değil

Plexr göz kapağı estetiği ile kusursuz bakışlar hayal değil

Uzm. Dr. Yücel: “Soğuk hava kalp sağlığını tehdit ediyor”

Uzm. Dr. Yücel: “Soğuk hava kalp sağlığını tehdit ediyor”

Derya, annesinden karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

Derya, annesinden karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

Kariyer günlerinde doktorluğu keşfettiler

Kariyer günlerinde doktorluğu keşfettiler

Eğitimciler ve velilerden Kızılay’a kan bağışı

Eğitimciler ve velilerden Kızılay’a kan bağışı

Sağlık Bakanlığı’ndan hastane başhekimlerine teşekkür

Sağlık Bakanlığı’ndan hastane başhekimlerine teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.