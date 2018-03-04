"Türkiye'de tanıdıklarımız vasıtasıyla çekilen anjiyo filmini Erzincan'da bulunan kalp damar cerrahı Doç. Dr. Alper Onk'a gösterdik. Kendisi bizi daha sonra Türkiye'ye davet etti. Allah ondan razı olsun. Daveti üzerine Erzincan'a geldim ve ameliyat oldum. Ameliyatım çok güzel geçti ve sağlığıma kavuştum. Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi."

Doç. Dr. Oruç Alper Onk da hastanede ilk kez bir yabancı hastaya baypas ameliyatı yaptıklarını aktararak, "Azerbaycanlı Resmiye Hanım 50 yaşında ve şeker hastası. Bakü'de eforla birlikte bir göğüs ağrısı olunca koroner anjiyografi olmuş. Hastamız bizimle iletişime geçerek daha sonra Erzincan'a geldi. Burada başarılı bir baypas ameliyatı gerçekleştirdik. Şu an tedavisi hastanemizde devam etmekte. Kendisini inşallah kısa sürede taburcu edeceğiz." dedi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da yeni dönemdeki hedefleri arasında yurt dışından gelecek hastalar için sağlık turizmini geliştirmenin yer aldığını vurguladı.