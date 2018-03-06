Ömerli Devlet Hastanesinde yeni branşlar açılacak

Mardin’in Ömerli İlçe Devlet Hastanesinde yeni branşlar açılacak.
Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, “Ömerli ilçemizde en az 35 bin vatandaşımıza daha önce E2 grubu Ömerli İlçe Devlet Hastanesi çatısı altında aile hekimleri ve fedakar sağlık çalışanlarımız hizmet vermekteydi. Ömerli İlçe Devlet Hastanesi Kurumumuzun önerisi ve Bakanlığımızın onayı ile 15 yataklı E1 statüsü kazanmıştır. İl Sağlık Bakanlığımız en kısa sürede dört ana branşta Dahiliye Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Kadın-Doğum Uzmanı ve Aile Hekimi ataması yapacaktır. Atamalar olana kadar geçici görevle Dahiliye Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı olmak üzere iki hekimimiz Ömerli İlçe Devlet Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. On beş yatak olarak planlanan yatan hasta servisimiz en yakın zamanda faaliyete geçip hasta yatışına başlayacaktır” dedi.
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