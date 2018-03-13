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OMÜ'de ‘Hibrit Ameliyathane’ hizmet vermeye başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU) Tıp Fakültesi bünyesinde yapımı tamamlanan 80 kilovat güce sahip 'hibrit ameliyathane' hizmete girdi.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU) Tıp Fakültesi bünyesinde yapımı tamamlanan 80 kilovat güce sahip 'hibrit ameliyathane' hizmete girdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Türkiye genelinde 30 kilovata kadar portatif hibrit ameliyathaneleri varken, bizdeki anjio cihazı 80 kilovat gücünde. Oldukça net bir görüntüleme imkanı veriyor. Portatif olmasının avantajı da her iki ameliyathanemizde kullanıyor olmasıdır” dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bünyesine alınan ‘Hibrit Ameliyathanesi’ hizmete girdi. Türkiye’de sadece 10 yerde bulunan hibrit ameliyathanelerin gücü 30 kilovat olurken, Samsun’daki hibrit ameliyathanesi ise 80 kilovat gücüne sahip. Hibrit ameliyathanesi hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Türkiye’de 4 tane daha buradan güçlü hibrit ameliyathanesi var. Fakat portatif olarak Türkiye’nin en güçlüsü bizde. Normalde Türkiye genelinde 30 kilovata kadar portatif hibrit ameliyathaneleri varken, bizdeki anjio cihazı 80 kilovat gücünde. Oldukça net bir görüntüleme imkanı veriyor. Portatif olmasının avantajı da her iki ameliyathanemizde kullanıyor olmasıdır” dedi.

TÜRKİYE'DE 10 TANE HİBRİT AMELİYATHANE VAR

Türkiye’de sadece 10 tane hibrit ameliyathanesinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, “Tıp ilerledikçe insan ömrü de uzuyor. Bununla birlikte daha zor hastalarla karşılaşmaktayız. Kalp ve Damar Cerrahisi de bundan nasibini alıyor. Kompleks hastalar geldikçe bizde hastaya daha az zarar veren, daha çabuk tedavi alabilen, hastayı daha az riske sokan ve mutlu bir şekilde hastayı tedavi eden yöntemleri geliştirmek zorundayız. Hibrit ameliyathaneleri de buradan çıktı. Hibrit demek, burada hem ameliyathane ortamının sağlanması hem de katitel laboratuar şartlarının sağlanmasıdır. Bazı ameliyatlarımız var mutlaka yarısında stent koymamız gerekiyor, bazen de sadece stent çözüm oluyor, bunun devamında da ameliyat etmemiz gerekiyor. Hibrit ameliyathaneler bu gereksiniminden doğmuşlardır. Ülkemizde şu anda yaklaşık 10 tane hibrit ameliyathaneler var” diye konuştu.

Hibrit ameliyathanede, ameliyat kesisinin küçük olması, daha az kan kaybı, ameliyatların daha kısa sürmesi gibi avantajlar var. Ayrıca hibrit ameliyathanenin, ameliyatlardaki başarıyı artırarak, ameliyat risklerini azalttığı öğrenildi

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