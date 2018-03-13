OMÜ'de ‘Hibrit Ameliyathane’ hizmet vermeye başladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU) Tıp Fakültesi bünyesinde yapımı tamamlanan 80 kilovat güce sahip 'hibrit ameliyathane' hizmete girdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Türkiye genelinde 30 kilovata kadar portatif hibrit ameliyathaneleri varken, bizdeki anjio cihazı 80 kilovat gücünde. Oldukça net bir görüntüleme imkanı veriyor. Portatif olmasının avantajı da her iki ameliyathanemizde kullanıyor olmasıdır” dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bünyesine alınan ‘Hibrit Ameliyathanesi’ hizmete girdi. Türkiye’de sadece 10 yerde bulunan hibrit ameliyathanelerin gücü 30 kilovat olurken, Samsun’daki hibrit ameliyathanesi ise 80 kilovat gücüne sahip. Hibrit ameliyathanesi hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Türkiye’de 4 tane daha buradan güçlü hibrit ameliyathanesi var. Fakat portatif olarak Türkiye’nin en güçlüsü bizde. Normalde Türkiye genelinde 30 kilovata kadar portatif hibrit ameliyathaneleri varken, bizdeki anjio cihazı 80 kilovat gücünde. Oldukça net bir görüntüleme imkanı veriyor. Portatif olmasının avantajı da her iki ameliyathanemizde kullanıyor olmasıdır” dedi.