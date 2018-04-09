OMÜ’de prostat büyümesine ameliyatsız çözüm

Prostat büyümesi olan hastalar Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniği’nde, ameliyatsız tedavi edilmeye başlandı.

Yaşlanan erkeklerin en büyük problemlerinden biri olan prostat büyümesinin tedavisinde günübirlik olarak gerçekleştirilen, anestezi gerektirmeden hastalara ameliyatsız bir çözüm alternatifi sunan ’transüretral radyofrekans ablasyon yöntemi’ OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniği’nde uygulanıyor. Üroloji Kliniği’nde; Doç. Dr. Berkan Reşorlu, Doç. Dr. Kadir Önem ve Prof. Dr. Cankon Germiyanoglu tarafından uygulanmaya başlanan yöntemle hastalar aynı gün taburcu edilebiliyor.

"Riskli hastalara büyük avantaj sağlıyor"

Uygulanan yöntem hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berkan Reşorlu, "Bu işlem yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanılarak oluşturulan ısının büyüyen prostat dokularını tahrip etmesi esasına göre çalışmaktadır. Kullanım alanını ise ’iyi huylu prostat büyümesi (BPH)’ ve ’prostat iltihabı (prostatit)’ oluşturmaktadır. Tedavi ağrısız ve acısız olup anestezi (narkoz) gerektirmemektedir. Bu nedenle anestezi alması yüksek riskli ya da cerrahi açıdan yüksek riskli hastalar ile kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda büyük avantaj sağlamaktadır. Günübirlik olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren bu işlemin sonunda hastalar taburcu edilerek evlerine gönderilmekte ve günlük yaşamlarına geri dönebilmektedir" dedi.