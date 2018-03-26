HABER

Omurga Derneği üyesi hekimler Gaziantep’te buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

Türk Omurga Derneği’nin üyesi hekimler, Gaziantep Medikal Park Gaziantep Hastanesinde bir araya geldi.Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Türk Omurga Derneği tarafından omurga hastalıkları ve tedavi yöntemleri konusunda seminer düzenlendi.

Omurga Derneği üyesi hekimler Gaziantep’te buluştu

Türk Omurga Derneği’nin üyesi hekimler, Gaziantep Medikal Park Gaziantep Hastanesinde bir araya geldi.
Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Türk Omurga Derneği tarafından omurga hastalıkları ve tedavi yöntemleri konusunda seminer düzenlendi. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen alanında uzman doktor ve hekimler, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde ev sahipliğinde ağırlandı.Hastana Başhekimi Mehmet Sadreddin Haksal Moderatörlüğünde Prof. Dr. Aslan Güzel‘in yaptığı toplantıda, ‘Torakolomber Enstrümantasyon Sorunları ve Çözümleri" konusunda bilimsel sunumlar Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Aslan Güzel, Medical Park Gaziantep Hastanesinde ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Türk Omurga Derneği Başkanı Sait Naderi ise toplantının organizesinde destek veren Medical Park Gaziantep Hastanesin yetkili ve görevli hekimlere teşekkür etti. Toplantıda Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzman hekimler omurgada gelişebilen deformasyonlar, vaka örnekleri ve tedavi yöntemleri konusunda görüşlerini paylaşarak, bilgi alışverişinde bulundu.
Oldukça yoğun katılımın sağlandığı bu toplantıda alanında uzman hocalar, bilimsel bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.