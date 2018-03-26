Omurga Derneği üyesi hekimler Gaziantep’te buluştu

Türk Omurga Derneği’nin üyesi hekimler, Gaziantep Medikal Park Gaziantep Hastanesinde bir araya geldi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Türk Omurga Derneği tarafından omurga hastalıkları ve tedavi yöntemleri konusunda seminer düzenlendi. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen alanında uzman doktor ve hekimler, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde ev sahipliğinde ağırlandı.Hastana Başhekimi Mehmet Sadreddin Haksal Moderatörlüğünde Prof. Dr. Aslan Güzel‘in yaptığı toplantıda, ‘Torakolomber Enstrümantasyon Sorunları ve Çözümleri" konusunda bilimsel sunumlar Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Aslan Güzel, Medical Park Gaziantep Hastanesinde ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Türk Omurga Derneği Başkanı Sait Naderi ise toplantının organizesinde destek veren Medical Park Gaziantep Hastanesin yetkili ve görevli hekimlere teşekkür etti. Toplantıda Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzman hekimler omurgada gelişebilen deformasyonlar, vaka örnekleri ve tedavi yöntemleri konusunda görüşlerini paylaşarak, bilgi alışverişinde bulundu.

Oldukça yoğun katılımın sağlandığı bu toplantıda alanında uzman hocalar, bilimsel bilgilerini katılımcılarla paylaştı.