Omurga eğriliği olan anne babalar dikkat

ANKARA, (DHA)- ÇOCUKLUK döneminde ortaya çıkan skolyoz (omurga eğriliği) doğru bir planlama ile kontrol altına alınıp tedavi edilebiliyor. Skolyozu olan anne ve babaları uyaran Prof. Dr. Emre Acaroğlu, "Sizde bu hastalık varsa çocuğunuz skolyoz olma ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Skolyozu omurganın sağ ya da sola doğru eğrilmesi şeklinde tanımlayan Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Acaroğlu, hastalığın belirtilerine dikkat çekti. 10 skolyozlu çocuktan 9'unun kız olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Acaroğlu, östrojen hormonun kız çocuklarını hastalığa eğimli hale getirdiğini söyledi. Skolyozun sıklıkla çocukluk döneminde fark edildiğini anlatan Prof. Dr. Acaroğlu "En sık skolyoz ergenlik çağı yani 9-10 yaşlarında başlar, 13- 14 yaşlarına kadar uzanır. Çocukluk çağında çıkan skolyozların genetik olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"10 BİN ÇOCUKTAN BİRİNDE CERRAHİ İŞLEM UYGULANIYOR"

Ailelerin çocuklarında küçük bir skolyoz teşhis ettiklerinde paniğe kapıldıklarını belirten Prof. Dr. Acaroğlu, "Skolyoz bir felaket değil. Skolyozu olan çocukların yüzde 5'inde klinik olarak skolyoz bulgusu arıyorlar. Bunların da yüzde 1 ile yüzde 5’inde tedaviye gereksinim duruyorlar. Yüzde 3 ile 4’ü korse tedavisi ya da benzer bir tedaviye ihtiyaç duruyorlar. Yüzde 1’inde yani skolyozu olan çocuktan her bin ile 10 bin çocukta bir cerrahi işleme ihtiyaç duyarlar" ifadelerini kullandı.