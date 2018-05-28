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Omurga eğriliği olan anne babalar dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

ÇOCUKLUK döneminde ortaya çıkan skolyoz (omurga eğriliği) doğru bir planlama ile kontrol altına alınıp tedavi edilebiliyor.

Omurga eğriliği olan anne babalar dikkat

ANKARA, (DHA)- ÇOCUKLUK döneminde ortaya çıkan skolyoz (omurga eğriliği) doğru bir planlama ile kontrol altına alınıp tedavi edilebiliyor. Skolyozu olan anne ve babaları uyaran Prof. Dr. Emre Acaroğlu, "Sizde bu hastalık varsa çocuğunuz skolyoz olma ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Skolyozu omurganın sağ ya da sola doğru eğrilmesi şeklinde tanımlayan Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Acaroğlu, hastalığın belirtilerine dikkat çekti. 10 skolyozlu çocuktan 9'unun kız olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Acaroğlu, östrojen hormonun kız çocuklarını hastalığa eğimli hale getirdiğini söyledi. Skolyozun sıklıkla çocukluk döneminde fark edildiğini anlatan Prof. Dr. Acaroğlu "En sık skolyoz ergenlik çağı yani 9-10 yaşlarında başlar, 13- 14 yaşlarına kadar uzanır. Çocukluk çağında çıkan skolyozların genetik olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"10 BİN ÇOCUKTAN BİRİNDE CERRAHİ İŞLEM UYGULANIYOR"

Ailelerin çocuklarında küçük bir skolyoz teşhis ettiklerinde paniğe kapıldıklarını belirten Prof. Dr. Acaroğlu, "Skolyoz bir felaket değil. Skolyozu olan çocukların yüzde 5'inde klinik olarak skolyoz bulgusu arıyorlar. Bunların da yüzde 1 ile yüzde 5’inde tedaviye gereksinim duruyorlar. Yüzde 3 ile 4’ü korse tedavisi ya da benzer bir tedaviye ihtiyaç duruyorlar. Yüzde 1’inde yani skolyozu olan çocuktan her bin ile 10 bin çocukta bir cerrahi işleme ihtiyaç duyarlar" ifadelerini kullandı.

KORSE KULLANIMI VE DÜZENLİ EGZERSİZ ÖNE ÇIKIYOR

Skolyoz tedavisinde uygulanan yöntemleri sıralayan Prof. Dr. Acaroğlu, "Skolyozda etkinliği ispat edilmiş birkaç tane yöntem var, bunlardan bir tanesi cerrahi dışında korse kullanmaktır. İyi yapılmış korselerin skolyozun seyrini değiştirdiğini biliyoruz. Korse tedavisinin başarısı oldukça yüksek oluyor. Tek basına egzersizin skolyozun doğal seyrini değiştirmediğini biliyoruz. Skolyoz için yüzme okulları, özel egzersiz programları var, bunlar tek basına uygulandıkları zaman skolyoza bir etkileri yok. Ama korse kullanan çocuklarda korseyle birlikte egzersiz verilmesi korsenin etkinliğini artıyor" dedi.

"AİLELER HASTALIĞA KARŞI SAKİN YAKLAŞMALI"

Skolyozun teşhis edildiği aşamanın tedavinin başarısında önemi olmadığının altını çizen "Ailelere tavsiyem sakin olmaları. Çocuğumuz skolyoz alacak diye çok fazla korkmaya gerek yok. Ailede skolyoz varsa çocuğa biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Çocuğun küçük yaşlardan düzenli egzersiz yapmasının sağlanması ve düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi önem taşıyor ”ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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