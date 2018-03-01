Omurga romatizmasının tanı ve tedavisi

Romatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürler, “ankilozan spondilit (omurga romatizması)” hakkında bilgi verdi.

Ankilozan spondilitin yani omurga romatizmasının, özellikle omurgadaki eklem ve kemiklerin köprüleşmesine yol açarak belde katılaşmaya neden olan iltihaplı bir romatizma hastalığı olarak tanımlandığını belirten Dr. Gürler, "Omurganın tümü köprüleşerek omurgada tam bir hareket kısıtlılığının oluşmasına neden olabilir. Sıklıkla hastanın bel ve kalça bölgesinde tutulum görülür. Ankilozan spondilit; kronik, ağrılı, ilerleyici ve vücudun diğer organlarını da tutabilen bir romatizmal hastalıktır. Omurga eklemlerinde ve bazı eklemlerde iltihaba neden olur. İltihabi durum sürüp giderken, eklemlerin iki yanında karşılıklı kemiksi çıkıntılar meydana gelir ve zamanla eklemler birbirine kaynaşır yani ‘ankiloz’ oluşur. Bunun sonucunda sertleşme meydana gelir ve bel hareketleri kısıtlanır. Tam ankiloz, hastaların hepsinde gelişmez ve başlangıçta hareket kısıtlılığından çok ağrı ön planda olabilir” dedi.

Tipik bulgular

VM Medical Park Samsun Hastanesi Romatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürler, ankilozan spondilit hastalığının tipik bulgularını şöyle sıraladı:

“Yavaş ve sinsi başlayan bel ağrısı ve buna eşlik eden uzun süren tutukluk. Gün içinde hafifleyen ve özellikle sabahları belirgin belde tutukluk ve ağrı. Egzersiz ile düzelen veya uzun süreli dinlenme sonrası artan bel tutukluğu. Geceleri uyandıran bel ağrısı. Şikayetlerin 3 aydan uzun süredir devam etmesi. Özellikle hastalık başlangıç döneminde olabilen halsizlik ve kilo kaybı. Hastalıkta eklem dışı bulgular da görülebilir. Bu bulgular ise şunlardır:

İştah kaybı. Genel olarak kendini kötü hissetme. Gözlerde iltihaplanma (iritis). Nadiren kalp kapakçık iltihabı. Omuriliğe bası sonucunda oluşan güçsüzlük, uyuşma, idrar kaçırma ve iktidarsızlık.”

Ankilozan spondilitin herkesi farklı bir biçimde etkileyebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürler, “En sık görülen ortak yakınma genellikle geceleri ve sabahları daha belirgin olan bel ağrılarıdır. Kaburga kemikleriyle omurganın birleştiği eklemler de tutulmuş ise nefes alma güçleşebilir ve ağrılı olabilir. Romatoloji uzmanı hastayı muayene ettikten sonra iltihaplanma bulgusu olabilecek ipuçlarını saptamak için kan tahlillerini ve ağrılı eklemlerin röntgen filmlerini ister. Kan tahlillerinin ve omurgayı gösteren filmlerinin incelenmesi sonucunda teşhis konulur” diye konuştu.