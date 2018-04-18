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Omurgası kırılan hastanın 9 aylık çilesi bitti

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan, belinde ve omurgasında kırık olan 78 yaşındaki Emine Kartal, Medical Park Ordu Hastanesinde Yrd.

Omurgası kırılan hastanın 9 aylık çilesi bitti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan, belinde ve omurgasında kırık olan 78 yaşındaki Emine Kartal, Medical Park Ordu Hastanesinde Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eroğlu tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ile 2 gün sonra yürüyerek hastaneden ayrıldı.
Bel ve omurgasındaki kırık sebebiyle yaklaşık 9 aydır şiddetli bel ve sağ bacak ağrısı şikayetleri ile yaşayan Emine Kartal, pek çok hastanede yüksek riskle görülüp ameliyat edilmemiş ve tüm tıbbi tedavilere rağmen yakınmaları geçmeyince Medical Park Ordu Hastanesi’ne müracaat etti.
Hastanede yapılan değerlendirmeler sonrası ameliyatına karar verilen Emine Kartal, 2 gün sonra yürüyerek hastaneden ayrıldı. Riskli olduğu için ameliyata cesaret edemediğini söyleyen Kartal, "Daha önce gittiğim hastanelerde yüksek risk denilip gözümüzü korkuttular. Medical Park Ordu Hastanesine başvurduk. Kafamız çok karışıktı fakat doktorumuz ameliyattan 2-3 gün sonra ayağa kalkabileceğimi söyleyince rahatladım. Ona güvendik ve gerçekten 2 günde ayağa kalktım ve sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyorum" dedi.

2 günde sağlıklı bir şekilde taburcu oldu
Ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eroğlu, hastanın mevcut durumunun riskli olduğunu belirterek, "Hastamız yaklaşık 9 aydır yakınmaları üzerine pek çok merkeze başvurmuş. Kırıklarının sinirlere ileri derecede baskı yapması uygulanan tedavilere yanıt vermemesine sebep olmuş. Hasta bize başvurduğunda şiddetli bel ve sağ bacak ağrısı vardı. Belinde ve omurgasındaki kırıklar için hastamız ile konuşup ameliyata karar verdik. Kırık bölgesine ileri derecede baskı yapan kemikler alındı ve vidalarla desteklendi. Hastamızda herhangi bir olumsuzluk oluşmadan 2 gün içerisinde yürüyebilir hale geldi ve taburcu oldu" diye konuştu.

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