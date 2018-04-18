Omurgası kırılan hastanın 9 aylık çilesi bitti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan, belinde ve omurgasında kırık olan 78 yaşındaki Emine Kartal, Medical Park Ordu Hastanesinde Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eroğlu tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ile 2 gün sonra yürüyerek hastaneden ayrıldı.

Bel ve omurgasındaki kırık sebebiyle yaklaşık 9 aydır şiddetli bel ve sağ bacak ağrısı şikayetleri ile yaşayan Emine Kartal, pek çok hastanede yüksek riskle görülüp ameliyat edilmemiş ve tüm tıbbi tedavilere rağmen yakınmaları geçmeyince Medical Park Ordu Hastanesi’ne müracaat etti.

Hastanede yapılan değerlendirmeler sonrası ameliyatına karar verilen Emine Kartal, 2 gün sonra yürüyerek hastaneden ayrıldı. Riskli olduğu için ameliyata cesaret edemediğini söyleyen Kartal, "Daha önce gittiğim hastanelerde yüksek risk denilip gözümüzü korkuttular. Medical Park Ordu Hastanesine başvurduk. Kafamız çok karışıktı fakat doktorumuz ameliyattan 2-3 gün sonra ayağa kalkabileceğimi söyleyince rahatladım. Ona güvendik ve gerçekten 2 günde ayağa kalktım ve sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyorum" dedi.