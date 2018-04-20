Omuriliği kırılan genç kız artık yürüyor

Ailesinin ekonomisine katkı sağlamak için tarım işçiliği yaparken; kiraz ağacından düşerek omuriliğini kıran 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Alime Çolak artık yürüyor. Yunusemre Belediyesi’nin desteğiyle tedavisi süren genç kız, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek bu süre içerisinde kendisini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’ne ziyaret sırasında tanışan ve öyküsünden etkilendiği 21 yaşındaki Üniversite Öğrencisi Alime Çolak’ı bu süre içerisinde yalnız bırakmayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, genç kızı ağırladı. Aile ekonomisine katkı sağlamak için kiraz toplayan Alime, ağaçtan düşerek omur iliğini kırmıştı. Yaklaşık 1 yıl süren bir tedavinin ardından yürümeye başlayan genç kız tedavisine destek veren Başkan Çerçi’yi ziyaret etti. Engelli Koordinasyon Aracı ile hastaneye ulaşımını sağlayan ve tıbbı malzeme desteğinde bulunan Yunusemre Belediyesi’ne ve manevi desteğiyle her zaman yanında olan Başkan Çerçi’ye teşekkür eden Alime, Başkan Çerçi’ye çiçek verdi.

Genç kızın yürümesine sevinen Başkan Çerçi ise, Alime’nin mücadeleden vazgeçmediğini söyledi. Alime’nin yaşam sevincinin herkese örnek olması gerektiğini dile getiren Başkan Çerçi de genç kızın yürümesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Başkan Çerçi, “Geçtiğimiz yaz bir ziyaret vesilesiyle gittiğim Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tesadüfen gördüğüm Alime ve ablasını tanıma fırsatı bulmuştum. İzmir’in Kiraz İlçesinde oturan, kızımızın üniversitede okuduğu için yaz aylarında kiraz toplayarak harçlık biriktirmek için geldiği Alaşehir’de çıktığı dalın kırılması sonucu yere düşerek belinin kırıldığını öğrenmiştim. Eğitimi ve ailesine katkı için çalışan kardeşimize Yunusemre Belediyesi olarak yardımda bulunmuştuk. Alime kızımızın Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Kendisi yürümeye başladı. Beni ziyaret ederek çok mutlu etti. Rabbim bir an önce sağlığına kavuştursun” dedi.

“Allah Mehmet Başkanımızdan razı olsun” diyen Alime Çolak duygularını şu sözlerle aktardı: “Belediye Başkanımız, başıma gelen talihsiz olayı, duyduğu andan itibaren benimle yakından ilgilendi. Allah ondan razı olsun. Bana ilk günden beri hem maddi hem de manevi destekte bulundu. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.