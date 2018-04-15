Omurilik darlığına dikkat

Konya Hospital Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Op.Dr. Ümit Yar, omurilik darlığı olanlarda hastalığın 10 dakikalık yürümeden sonra ortaya çıkabileceğini söyledi.

Konya Hospital Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Op.Dr. Ümit Yar, omurilik kanal darlığı diye bilinen ’Spinal stenoz’ hastalığının omuriliğin içinden geçtiği kanalın omurgaların birbirine bağlayan bağların ve buradaki eklemlerin kireçlenmesine ve daralmasına bağlı bacağa giden sinirlerin sıkışması sonucu bel ve bacak ağrıları şikayetleriyle ortaya çıktığını söyledi. Op. Dr. Ümit Yar, “Burada hastalar daha çok yürüme ile ortaya çıkan bacak ağrısı uyuşma ve kramplardan şikayet ederler. Hastalarda bu 10 dakikalık yürüme sonrasında da ortaya çıkabilir. Kimi hastalarda kanal darlığı seviyesi azsa bazen yarım saat bir saate uzayabilir bu süre. Klasik olarak dinlenme ile geçen bir ağrı vardır. Oturmayla, aktiviteyle hastanın şikayetleri artabilir. Tedavide başlangıçta ilaç tedavisi ve fizik tedaviyi öneriyoruz hastalarımıza. Bundan fayda görmeyen hastalara belden yapılan iğne tedavileri bulunmaktadır. Bunların hiç birinden fayda görmüyorsa hasta bir ileri aşama olan cerrahi seçenek düşünülmeli. Cerrahi olarak ne yapılıyor? Daralmış olan omurilik kanalı, kanalın arka tarafındaki kemikler ameliyatla çıkartılıyor. Böylece omurilik rahatlamış oluyor. Hastada yine bir bel fıtığı varsa o da aynı seansla temizleniyor. Bu yapılan işlem sonrası omurgada instabile dediğimiz bir stabilize bozukluğu oluşacağı için hastalara enstrümantasyon dediğimiz halk arasında vida konulması denilen durum gerçekleştirilmekte. Buda hastalığın ilerde tekrarlanma riskini düşürmektedir” dedi.