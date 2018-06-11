Omuz ağrısı yaşayanlar dikkat! Risk altındasınız

Omuzda kas yaralanmaları sebebiyle ortaya çıkan omuz ağrısı sanıldığından daha ciddi sorunlara sebep olabilir. Öyle ki omuzda kas yaralanmaları hareket kabiliyetini azalttığı için giyinme, kişisel temizlik ve bakım gibi en temel günlük işlerimizi bile yapamaz hale gelebiliyoruz. Bunun yanı sıra yol açtığı ağrı nedeniyle de hayat kalitemizi oldukça düşürebiliyor. İş ve sosyal hayatımızda bize büyük sorunlar yaşatabilen bu tablonun adı; omuzda kas yaralanmaları! Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli özellikle masa başı çalışanlarının omuzda kas yaralanmaları açısından risk altında olduklarına işaret ederek, “Bu durum uzun saatler boyunca omzu öne doğru açılandırarak çalışmaktan kaynaklanıyor. Bu nedenle masa başı çalışanları omuzlarını mutlaka geriye almalı ve dik duracak şekilde oturmalılar. Saat başı 5-10 dakika çalışmayı bırakmalı ve hareket etmeliler.” diyor.

OMUZ AĞRISI GECE İSTİRAHAT HALİNDEYKEN BAŞLIYORSA...



Omuz kasları kolun ve elin istenilen noktaya hareket etmelerini sağlayan ana kaslarımızı oluşturuyor. Bu kaslar aynı zamanda omuz eklemini yerinde tutmakla görevliler. Böylesine önemli bir fonksiyonu olan omuz kaslarımız günlük kullanımda maruz kalınan zorlamalarla zaman içinde yıpranarak kemiğe yapışma yerinden kopabiliyor. Bunun sonucunda da omuzda kas yaralanmaları sorunu gelişiyor. Omuz bölgesi kas yırtıklarının en tipik belirtisi ise omuzda gelişen ağrı. Ağrı omuz çevresine ve kola doğru yayılabiliyor. Başlangıçta kullanım ağrısıyla kendini gösteriyor, ancak tablo ilerledikçe ağrı gece istirahat halindeyken de başlıyor. Doç. Dr. Arel Gereli değişik derecelerde hareket kaybının da tabloya mutlaka eşlik ettiğini belirtiyor.