Önce baba sonra kardeş böbreğiyle can buldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 2005 yılında babası Recep Görgün'ün böbreğiyle yaşama tutunan Burak Görgün (21), 13 yıl sonra bu kez ağabeyi Hüseyin Görgün'ün (26) bağışladığı böbrekle can buldu.

Doğuştan böbrek hastalığı olan Burak Görgün, 8 yaşına kadar ilaç ve hemodiyalizle yaşamını sürdürdü. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde periyodik kontrolleri devam eden Görgün'ün doktorları, 8 yaşına geldiğinde böbrek nakline ihtiyaç olduğunu söyleyince, baba Recep Görgün bağışçı oldu. 13 yıl önce babasının bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Burak Görgün, nakil böbreğin işlevini yitirdiğini öğrenince, büyük üzüntü yaşadı. Yeniden diyalize mahkum olan Görgün'e bu kez mutlu haber, ağabeyi Hüseyin Görgün'den geldi.

Bağışçı olabilmesi için kan ve doku testlerinden olumlu sonuç çıkan Hüseyin Görgün, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde nakil hazırlıklarına başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 10 gün önce yaklaşık 6 saatlik ameliyatla Hüseyin Görgün'ün böbreği, kardeşine nakledildi.

Ağabeyinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuşan Burak Görgün, "Vücudum, babamın verdiği böbreği reddedince bu kez ağabeyimden alınan böbrek nakledildi. Allah razı olsun, bu kez de ağabeyim sayesinde yeniden hayata tutundum" dedi.

'CAN KURTARMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Herkesin organ bağışı konusunda teşvik edilmesi gerektiğini belirten Hüseyin Görgün ise "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde nakil hastalarına büyük önem veriliyor. İnsanlar organ bağışı konusunda bilinçlendirilmeli. Giden gidiyor ama bağışlanan organları hasta insanlara umut oluyor. Dünyada can kurtarmaktan daha önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

'KADAVRADAN BAĞIŞ ÖNEMLİ'

Türkiye'nin kadavra organ bağışı konusunda çok geride olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Kadavradan organ nakli yapmak için elimizden gelen her imkanı kullanıyoruz. Rutin bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Organ bağışı çok önemli bir konu. Hatta organ bağışı konusunda diyanetin olumlu yönde açıklamaları var. Hastalarımızın sosyal yaşama dönebilmeleri için organ bağışına ihtiyacımız var. Organ bağışı can kurtarır. Başına gelmeyenin hiç başına gelmeyecek diye bir garantisi olamaz" dedi.

