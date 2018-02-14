Önce buruna mı yoksa gözlere mı bakıyorsunuz?

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Yüze oranlı, ‘güzel’ bir burun; dikkati çekmeyen ve ifadenin en önemli parçası olan gözleri öne çıkarandır” diyor.

ÖNCE GÖZLER VE DUDAKLAR FARK EDİLMELİ



Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, doğal görüntüden uzaklaşmadan yapılmış burunlardan yana olduğunu belirterek şu açıklamaları yapıyor: “Burun; nefes ve koku almak, havanın kalitesinin düzenlenmesi gibi pek çok fonksiyonun yanında yüzün tam orta yerinde bulunarak başka organlarda olmayan bir özelliğe de sahip: Yüzün simetrisini sağlamak. Yüzün ifadesinin fark edilmesi istenen en önemli parçası tabii ki dudaklar ve gözler iken, burun aslında çok da fark edilmemek ister. Çene, elmacık kemikleri, gözler, kaşlar ve yüzün genel oranlarına uygun bir burun aslında dikkati kendine değil, gözlere yönlendirir.”

YAPAY GÖRÜNÜME SEBEP OLUR



“Burun estetiğinde yıllardır pek çok teknik ve trendler gelişiyor, değişiyor. Ancak bazen de sonuç, ‘estetikli’, ameliyat olduğu çok belli olan ve dikkati kendine çeken burunlar olabiliyor” diyen KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Yüzün en dikkat çekici noktasının burun olması, yüzün genel yapısına çok uygun olmayan yapay görünüme sebep olur. Daha da önemlisi dikkati olması gerektiği gibi gözlerden kendine çekerek, aslında ameliyatların amacı olan yüz ifadesini daha anlamlı, pozitif hale getirme işlevinden uzaklaştırabilir” diyerek uyarıyor.