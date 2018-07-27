Önce haber, sonra aşı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Dünya Hepatit Günü" dolayısıyla açılan aşı standını haber yapan gazeteciler, haberi yaptıktan sonra "hepatit B" aşısı oldu.

Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığınca, Saraçlar Caddesi'nde kurulan aşı standında, doktorlar tarafından vatandaşlara hepatit hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı.

Bilgilendirmenin ardından haberi yapan gazeteciler de aşı oldu.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, burada yaptığı açıklamada, dünyada 28 Temmuz'un hepatit günü olarak belirlendiğini ve Dünya Sağlık Örgütü'nce bu yılki temanın "hepatiti test et ve tedavi ettir" olduğunu söyledi.

Hepatit B'nin tedavi edilmediğinde siroz ve karaciğer kanserine neden olduğunu belirten Kalkan, "Aşılanma Sağlık Bakanlığımızca çok düzenli olarak yürütülen en iftihar ettiğimiz çalışmalarımızdandır. Halk sağlığının korunması, birinci basamakta hastalıkların elimine edilmesi amacıyla aşılanmayı başarılı bir şekilde yürütmekteyiz. Türkiye'de belki de ilk olarak halk sağlığı birimimizce körleme aşılamayla aşılayarak ne durumda olduklarını burada göstermeye çalışıyoruz. Hepatitten korunmanın en etkili yollarından birisi aşılanmaktır. Bu anlamda aşılanma Sağlık Bakanlığı birimlerimizde ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.