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Önce haber, sonra aşı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

Edirne'de "Dünya Hepatit Günü" dolayısıyla açılan aşı standını haber yapan gazeteciler, daha sonra "hepatit B" aşısı oldu - Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan: - "Hepatitten korunmanın en etkili yollarından birisi aşılanmaktır. Bu anlamda aşılanma Sağlık Bakanlığı birimlerimizde ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir"

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Dünya Hepatit Günü" dolayısıyla açılan aşı standını haber yapan gazeteciler, haberi yaptıktan sonra "hepatit B" aşısı oldu.

Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığınca, Saraçlar Caddesi'nde kurulan aşı standında, doktorlar tarafından vatandaşlara hepatit hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı.

Bilgilendirmenin ardından haberi yapan gazeteciler de aşı oldu.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, burada yaptığı açıklamada, dünyada 28 Temmuz'un hepatit günü olarak belirlendiğini ve Dünya Sağlık Örgütü'nce bu yılki temanın "hepatiti test et ve tedavi ettir" olduğunu söyledi.

Hepatit B'nin tedavi edilmediğinde siroz ve karaciğer kanserine neden olduğunu belirten Kalkan, "Aşılanma Sağlık Bakanlığımızca çok düzenli olarak yürütülen en iftihar ettiğimiz çalışmalarımızdandır. Halk sağlığının korunması, birinci basamakta hastalıkların elimine edilmesi amacıyla aşılanmayı başarılı bir şekilde yürütmekteyiz. Türkiye'de belki de ilk olarak halk sağlığı birimimizce körleme aşılamayla aşılayarak ne durumda olduklarını burada göstermeye çalışıyoruz. Hepatitten korunmanın en etkili yollarından birisi aşılanmaktır. Bu anlamda aşılanma Sağlık Bakanlığı birimlerimizde ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

- Hijyen uyarısı

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz da hepatit B'ye karşı özellikle berber, kuaför, güzellik merkezi ve diş hekimlerinin hijyen konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bilgilendirmenin ardından hepatit B aşısı olan gazetecilerden İpek Deniz ise daha önce hepatit B aşısı olmadığını stantta örendiğini belirterek, "Bu vesileyle hepatit B aşısı olarak sağlıklı bir hayata adım atmış oldum. Herkes bu konuda bilinçli olmalı, doktorlarımız yardımcı oluyor, çok ilgililer. Önemsenmeyecek bir konu değil özellikle çocukları için aileler bu konuda bilinçlendirilmeli." şeklinde konuştu.

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