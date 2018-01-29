‘Önce kariyer sonra çocuk’ diyenlerin şansı artıyor

Günümüzde, “Önce kariyer sonra çocuk!” diyen kadınların sayısı giderek artıyor ve çocuk sahibi olma yaşı ileri tarihlere bırakılıyor. “Okul, iş, kariyer derken anne olmak kadınlar tarafından sürekli ertelenebiliyor” diyen Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr. Aydın Arıcı, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bilimsel gerçekler 40 yaş ve sonrasında kadınlarda yumurta rezervinin azaldığını gösterse de gebelik için erken dönemde yumurtanın dondurulması işlemi, tüp bebek işleminde artan başarı oranları ve hamilelik süresince annenin hekim tarafından yakın takibi geç anneliği mümkün kılıyor.” HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; geç annelikte, geçmişten günümüze kadar gelen yanlış söylemler ve halk arasında dile getirilen korkutucu olasılıkların korkusu tıptaki gelişmeler ve yeni tekniklerle ortadan kalkıyor. **TETKİK VE TEDAVİYE ZAMAN GEÇİRMEDEN BAŞLANMALI ** Prof. Dr. Arıcı, “Genç çiftler 1 yıl denemenin ardından kendiliklerinden hamile kalamıyorlarsa, tedaviye uzman desteği alarak başlamaları gerekiyor. Ancak gebelik 40 yaş ve sonrasındaki 6 ay içinde gerçekleşmiyorsa tetkik ve tedaviye zaman geçirmeden başlamak gerekiyor” diyor. 40 yaş ve sonrası annelikte, sakat çocuk doğum oranı ve hamileliğe bağlı komplikasyonların düşük oranda artabileceğini dile getiren Prof. Dr. Arıcı, “Günümüzde bilimsel ve iyi bir takiple bunların hemen hepsi önceden tespit edilerek gerekli adımlar atılabilir. Tüp bebek tedavisinde uygulanan, ‘Preimplantasyon Genetik Tanı’ yöntemi sayesinde embriyonlar tek tek incelenerek genetik açıdan sağlıklı olanlar görülebilir ve böylece Down sendromu da dahil olmak üzere sakat doğumların önüne geçilebilir” diye konuşuyor.

**YUMURTA DONDURMA EN İDEAL YÖNTEM ** Geç yaşta gebelik planlayan kadınların mümkün olan en erken dönemde yumurtalarını dondurmalarının en ideali olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Arıcı, “38 yaşına kadar çocuk sahibi olmayı planlamayan kadınlara yumurtalarını dondurmasını öneriyoruz. Yumurtanın çözülüp embriyon haline getirildikten sonra transfer edilme süresi çok önemli olmasa da dondurulma zamanı büyük önem taşıyor” diyor. **EMBRİYON YAPIŞTIRICISI YÖNTEMİYLE ARTAN ŞANS ** Embriyon glue (embriyon yapıştırıcısı) yöntemi, tüp bebek tedavisinde başarı oranını yükseltiyor ve embriyonun rahme yapışarak tutunma şansını artırıyor. Özellikle birkaç başarısız tüp bebek tedavisi geçirmiş olan ya da 39 yaş üstü anne adayları için avantajlar sağlıyor. İşte 8 soruda ‘Embriyon yapıştırıcısı’ yöntemi: **1. Embriyon glue yöntemi nedir? ** Embriyon transferi sırasında kullanılan ve embriyonun rahme yerleş- mesini destekleyen, bilimsel olarak kanıtlanmış bir protokoldür. **2. Nasıl uygulanır? ** Rahme transfer edilecek embriyon/embriyonlar yaklaşık 30 dakika EmbryoGlue’da bekletilir ve bu sıvı içerisinde transfer gerçekleştirilir. Transfer edilen embriyonların hyaluronan sentezi arttığından rahme tutunmaları için destek sağlanır.

**3. Kimlere uygulanır? ** Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda, anne yaşının 39’dan büyük olduğu durumlarda ve yumurta ve/veya sperme bağlı embriyon kalitesinin iyi olmadığı vakalarda kullanılmaktadır. **4. Avantajları nelerdir? ** Embriyonun anne rahmine tutunmasını ve gebelik oluşumunu kolaylaştırmakta ve eve bebek götürme şansını artırmaktadır. **5. Başarı oranı yüksek midir? ** Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki gebelik oranlarını anlamlı bir şekilde artırmaktadır. Buna ek olarak düşük riskini ya da hamilelik komplikasyonlarını artırmadığı gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda tüm araştırıcılar hiçbir olumsuz etkisi olmadan sadece gebelik oranlarını artırdığı sonucunda hemfikirdir. **6. Yan etkisi var mıdır? ** Herhangi bir yan etkisi yoktur. **7. Ne zamandır uygulanıyor? ** Yaklaşık 10 yıldır kullanılmakla birlikte son yıllarda yapılan detaylı çalışmalarla etkinliği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. 8. Embriyon Glue yöntemi hamile kalma şansını ne kadar artırır?