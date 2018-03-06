Önemsiz gibi görünen gribe dikkat

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Grip doğru tedavi edilmediği takdirde, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor” dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi KBB Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, gribin doğru tedavi edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Havanın bir soğuk bir sıcak geçmesinin özellikle gribal enfeksiyonlara neden olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Şentürk, “Virüs kaynaklı bir solunum yolu hastalığı olan grip, doğru tedavi edilmediği takdirde önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Grip çok bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle grip olan bir kişinin öksürmesi, hapşırması, el teması yoluyla hastalık herkese geçebilir. Hasta kişiler hastalık belirtileri ortaya çıkmadan bir gün öncesine ve hastalandıktan yedi gün sonrasına kadar hastalığı bulaştırırlar. Bu durum kişinin gribe yakalandıklarını bilmeden bile virüsü bulaştırabileceği anlamına gelir. Bu anlamda havaların ani değişikliği gribe davetiye çıkarıyor. Grip doğru tedavi edilmezse sinüzit, orta kulak iltihabı gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu durum da grip hastalarıyla temastan kaçınılmalı ve uzman doktor gözetiminde tedavi olunması gerekmektedir. Hastalık öksürme, hapşırma, konuşma ve solunum yolu salgılarının ağız, burun mukozası ve göze teması ile yayıldığı için özellikle kapalı ortamlarda grip olan bu kişilerden uzak durulmalı. Burun kapalı olduğunda sinüsler boşalmadığından grip tedavisi daha zor olan sinüzit enfeksiyonuna dönüşebilir. Grip ayrıca östaki borusu tıkanıklığına da yol açarak orta kulak enfeksiyonlarına da dönüşebilir. Grip tedavisi sırasında bol sıvı alınmalı, beslenmeye dikkat edilmeli, istirahat edilmeli ve sigara içilmemelidir. Grip olmak istemiyorsanız el hijyeninize, uykunuza, giyinmenize ve beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir” diye konuştu.