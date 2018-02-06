Onkoloji hastalarına moral etkinliği

Medical Park Tarsus Hastanesi Onkoloji Ünitesi’nde tedavileri devam eden kemoterapi hastaları için, Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi düzenlendi.

Etkinlikte, hastanede tedavi gören kanser hastaları müzik dinletisiyle moral buldu. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Ata, müzik dinletisi etkinliğini hastalara moral vermek, canlı müzik keyfi yaşamalarını sağlamak için gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Biz hekimler ve diğer çalışanlar olarak hastalarımızın moralini en üst düzeyde tutmak için çabalıyoruz. Hastaların yakınlarını da bilgilendirerek konunun önemini vurguluyoruz. Bugünkü etkinlik hastalarımızın yüzünü güldürdüğü için mutluyuz” dedi.

Etkinliğe Tarsus’ta farklı kurumlarda görev yapan doktorlar ve hemşireler ile hastanenin genel müdürü Ahmet Egin, genel müdür yardımcısı Yasemin Halefoğlu, başhekim Yrd. Doç. Dr. Zeynelcanoğulları, başhekim yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlakgümüş, personeller, hastalar ve yakınları katıldı.