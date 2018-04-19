Onkoloji servisi korosu ilk konserini verdi

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hastalar, yakınları ve çalışanlardan oluşan koro, ilk konserini verdi.
Hastanenin onkoloji servisinde çalışanlarla tedavi gören hasta ve yakınlarından oluşan koro, üniversitenin konferans salonunda sahne aldı.
TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı Özgür Demirhan'ın şefliğinde gerçekleştirilen konserde, 25 kişiden oluşan koro, farklı yörelerden türküler söyledi.
Renkli görüntülerin oluştuğu konserde, salonu dolduran vatandaşlar hem koroya eşlik etti hem de halay çekti.
Projenin öncülüğünü üstlenen Tıbbı Onkoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Oltulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kemoterapi ünitesinde çalışanların motivasyonunu artırmak ve tedavi gören hastaların moralini yüksek tutmak için koroyu kurduklarını dile getirdi.
Kanser tedavisinin uzun bir süreç gerektirdiğini vurgulayan Oltulu, "Bu süreçte hastalarımızın yüzünü güldürmek istedik. Bu akşam da bunu başardığımızı düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Şef Özgür Demirhan ise güzel bir konser vermeyi hedeflediklerini, 3 aylık bir çalışmanın ardından bu akşam hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.
- Ağırdaş: "Sanki hiç hasta değilmişim gibi"
Koro üyesi 36 yaşındaki Sultan Ağırdaş da "İlk başlarda biraz sıkıntılıydı ama bu ekibe girdikten sonra her şey daha farklı oldu. Sahne deneyimimiz yoktu. Bir şeyin bittiğini zannediyorsunuz ama sonra bambaşka bir şey çıkıyor karşınıza. Sanki hiç hasta değilmişim gibi. Çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.
Hemşire Nurcan Ustabaş ise ilk kez böyle bir organizasyonda yer aldığını belirterek, özellikle hastalarla böyle bir koroda bulunmasının, kendisini hem duygulandırdığını hem de çok mutlu ettiğini kaydetti.
Etkinliğe, Aydın Valisi Ömer Faruk Günay, hasta yakınları, hastalar ve vatandaşlar da katıldı.
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