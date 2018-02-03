Onkoloji Uzmanı Çokmert: “Geç kalmayın”

Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Suna Çokmert, kanserde erken tanının önemli olduğunu ifade etti.

Özel Adatıp Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Suna Çokmert ‘Dünya Kanser günü’ vesilesiyle bir açıklamalarda bulundu. Özel Adatıp Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Suna Çokmert, kanser türlerinin görülme sıklığının, dünyanın değişik coğrafi bölgelerinde farklılıklar gösterebildiğini söyleyerek, “Her ülkenin ulusal seviyede etkili kanser mücadelesi, o ülkenin kanser yükü ve risk faktörlerine göre hazırlanmış Ulusal Kanser Kontrol Programı ile başlar. Ülkemizde erkeklerde en sık akciğer ve prostat, kadınlarda ise meme ve tiroid kanserleri görülmektedir” dedi.

“Toplumun bilinçlendirilmesi lazım”

Sağlıklı yaşam konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve desteklenmesinin kanserden korunmada büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Suna Çokmert, “Sigara, alkol kullanımı ve obezite, pek çok kanser türünün oluşumunda sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca ultraviyole radyasyon cilt kanserinin oluşumunda, mesleksel ve çevresel maruziyetler, örneğin asbestoz da kanser yükünün artmasında önemli rol oynamaktadır. Kanserde ‘erken tanı’ yani ‘geç kalmamak’, çok önemlidir. Erken tanı sayesinde kanserin tedavisi kolaylaşmakta ve hastaların yaşam süreleri ile yaşam kaliteleri belirgin olarak artmaktadır” diye konuştu.