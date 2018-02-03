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Onkoloji Uzmanı Çokmert: “Geç kalmayın”

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 14:30 | Son Güncelleme

Onkoloji Uzmanı Doç Dr.

Onkoloji Uzmanı Çokmert: “Geç kalmayın”

Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Suna Çokmert, kanserde erken tanının önemli olduğunu ifade etti.
Özel Adatıp Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Suna Çokmert ‘Dünya Kanser günü’ vesilesiyle bir açıklamalarda bulundu. Özel Adatıp Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Suna Çokmert, kanser türlerinin görülme sıklığının, dünyanın değişik coğrafi bölgelerinde farklılıklar gösterebildiğini söyleyerek, “Her ülkenin ulusal seviyede etkili kanser mücadelesi, o ülkenin kanser yükü ve risk faktörlerine göre hazırlanmış Ulusal Kanser Kontrol Programı ile başlar. Ülkemizde erkeklerde en sık akciğer ve prostat, kadınlarda ise meme ve tiroid kanserleri görülmektedir” dedi.

“Toplumun bilinçlendirilmesi lazım”
Sağlıklı yaşam konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve desteklenmesinin kanserden korunmada büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Suna Çokmert, “Sigara, alkol kullanımı ve obezite, pek çok kanser türünün oluşumunda sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca ultraviyole radyasyon cilt kanserinin oluşumunda, mesleksel ve çevresel maruziyetler, örneğin asbestoz da kanser yükünün artmasında önemli rol oynamaktadır. Kanserde ‘erken tanı’ yani ‘geç kalmamak’, çok önemlidir. Erken tanı sayesinde kanserin tedavisi kolaylaşmakta ve hastaların yaşam süreleri ile yaşam kaliteleri belirgin olarak artmaktadır” diye konuştu.

“Kanser’de büyük gelişmeler oldu”
Kanser tedavisinde son yıllarda çok büyük gelişmeler olduğunu belirten Özel Adatıp Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Çokmert, “İnsanlarımızın yeni tedaviler konusunda bilgilendirilmesi ve ilaçlara yurtdışında olduğu gibi kolayca ulaşabilmesi hepimizin hedefleri arasında olmalıdır” diyerek sözlerini şu şekilde tamamladı, “Kanser tedavisinde önemli bir nokta da, hastanın hastalığının her aşamasında yaşam Kalitesinin artarak devam ettirilmesidir. Çünkü kanser, kişinin duygusal, fiziksel ve zihinsel durumuna önemli etkiler yapabilmekte, ayrıca hasta yakınlarına da önemli bir psikolojik yük oluşturabilmektedir” ifadelerini kullandı.

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