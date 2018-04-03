Onkoloji Uzmanı Yavuz Dizdar: Kaliteli ekmek obezite yapmaz

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, kaliteli ekmeğin obezite yapmadığını söyledi. Kalitesiz ve zirai ilaçları barındıran ham maddeden yapılan ekmeklerin obezite yapabileceğini belirten Dizdar, ''Ekmekle obezite arasında hiçbir ilişki yok. Kalitesiz ekmekle obezite arasında ilişki olabilir'' dedi.

Ekmeğin obeziteye neden olup, olmadığına ilişkin tartışmaları değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Dizdar, buğdayın, tohumundan yetişme ve un haline gelmesi evresinde usulüne uygun yapılan ekmeklerin besleyici ve sağlıklı olduğunu kaydetti. Ekmeğin son derece besleyici gıda olduğunu vurgulayan Dizdar, şöyle konuştu:

''Ekmek bir şekilde bizim beslenmemiz için şart; ama nasıl ekmek olacak, gerçek ekmek olacak. Tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği olabilir. Ekmek iyi yaparsanız çok iyi bir şey, yapamıyorsanız gidin alın. Aldığınız yerde, ekmeği iyi yapıyorsa yine sorun yok. Glisemik indeksi yükseltir, şeker hastalığına zemin hazırlar, gibi sorunların nedeni ekmek değil. Gıda maddelerinin içerisinde başta tarım ilaçlarının uygunsuz kullanımı nedeniyle çok fazla vücuda toksin alınıyor. Ekmeğin zararı o toksinlerin vücutta birikiyor olmasından çıkıyor. Ekmekte kaynaklanmıyor. Daha çok ürün almak için tarım ilaçları bolca atılıyor. Bu ilaçlar bitkinin bünyesinden atılmadan biz yersek, bizim de vücudu çözmeye başlıyor. Çözünce de ekmek alerji yapmazken, alerji yapmaya başlıyor. Ekmeğin mayalanması gerekiyor. Mayalandığı taktirde ekmek son derece besleyici; çünkü mayalama sindirim için değil, zenginleşme için gerekiyor. Aksi taktirde buğdayın doğrudan ununu tüketerek aynı zenginlikte besini temin edemiyorsunuz.”

'KALİTESİZ EKMEK OBEZİTE YAPAR'

Ekmekle obezite arasındaki ilişkiyi de açıklayan Yrd. Doç. Dr. Dizdar, kaliteli ekmeğin kilo yapmayacağını; ancak kalitesiz ve içinde katkı maddesi bulunan ekmeklerin obeziteye neden olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Ekmekle obezite arasında bence hiçbir ilişki yok. Kalitesiz ekmekle obezite arasında ilişki olabilir. Bir hamburger ekmeğinden hiçbir şey olmaz. Bozulmaz, içerisinde bir yığın katkı maddesi var. Ekmek deseniz zaten ekmek değil. Ama doğru düzgün bir ekmek yerseniz zaten doyarsınız. İki dilimden fazla da yenmiyor. Alsınlar lütfen denesinler verdikleri parada da gözleri kalmasın. Kaliteli ekmeği keser keser bütün hafta yersiniz. Öbür ekmek zaten kuruyor içi boş. Kaliteli ekmek kilo yapmaz. Çok yüksek basınçlı değirmen kullanmayın diyoruz. Bembeyaz bir un elde ederseniz onun artık besleyici bir unsuru kalmıyor. Toprakla ilgili sorun olmadığı sürece buğdaydan kilo ya da sağlık sorunu oluşturacak ekmek olmaz.”