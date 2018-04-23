Doğumdan sonraki süreç bazı annelerde kolay geçebileceği gibi bazı annelerde ise bir takım sorunlar yaşadığını, Lohusalık döneminin doğumdan sonra ilk 40 günlük süreci kapsadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu "Lohusalık dönemi annenin gebelik esnasında meydana gelen bir takım hormonel ve fizyolujik değişikliklerin ortadan kaybolduğu ve annenin gebelik öncesindeki vücuduna tekrar adapte olduğu dönem olarak adlandırılıyor. Bu dönemde anne bir yandan eve yeni katılan bireye adapte olmaya çalışırken, diğer yandan da vücudunda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor." dedi.

Lohusalık döneminde anne taburcu olduktan sonra evde de özel bakımları gerektiren bir dönem yaşaması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, "Hem çevreden özellikle anne babalardan ya da yakın arkadaşlardan bazı iyi niyetli destekler sağlanmaya çalışılıyor. Ancak bu dönemde çevreden gelen bazı geleneksel bilgiler, bazı yanlış yönlendirmeler neticesinde kafa karışıklıkları da meydana gelebiliyor. Bu dönemde özellikle yeni anne babaların, bir profesyonelden, bu işi ciddi anlamda güncel bilgilerle donanmış kişilerden destek alması büyük önem taşıyor" diye konuştu. Lohusalık döneminde sıklıkla görülen problemler arasında emzirmeyle ilgili problemler ve bebeğin bakımıyla ilgili konuların olduğunu ifade eden Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, bu dönemde annenin desteklenmesi ve ev ortamının buna göre yapılandırılmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Lohusalık döneminde annenin bebeği beslemesini nasıl yapacağını hastaneden çıkmadan anneye anlattıklarını belirten Dr. Yazıcıoğlu,"Biz Koru Hastanesi olarak anneleri taburcu etmeden önce lohusalık dönemi detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bu süreçte en önemsediğimiz şey annenin bebeğini beslemeyi öğretmek. Bu anlamda evdeki süreçte neyi nasıl yapacağını öğreterek gönderiyoruz. Fakat takibini yapmak pek kolay olmuyor. Ancak 5’inci gün bebeği kontrole getirdiklerinde doktorla bağlantıya geçiyorlar, hemşirelik bakımı anlamında bizim takibimiz bir şekilde devreden çıkmış oluyor. Bizim hedefimiz Koru Hastanesi olarak evdeki bakım süreçlerinde anneyi, bebeği, babayı ve ailedeki tüm bireyleri işin içine dahil etmek. Örnek verecek olursak, Türk toplumunda şöyle bir algı var; Baba dışarıda para kazanan, eve para getiren ve evin içerisine az dahil olan kişi olarak görülüyor. Ancak bizim hedefimiz, bebeğin, anne, baba ve çocukla birlikte büyüyor olmasını sağlamak. Bunun için lohusalık döneminde ev ziyaretleri, neleri nasıl kullanacağız, psikolojik olarak nasıl bir plan içerisine gideceğimizi planlayarak hareket etmemiz gerekiyor" diye anlattı.

Lohusalara bir takım önerilerde bulunan Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, "Aileler hep bebeğin üzerine odaklanıyor ama anne hep ikinci planda kenarda kalıyor. Hep bir kenarda bebeğin bakımıyla ilgilenmeye çalışıyor. Süt veren, uykusuz kalan, kendine bakamayan bir birey haline geliyor. Bu dönemde annenin psikolojik olarak desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bebeğin bakımı önemli ama annenin bakımı da çok önemli. Bu dönem oldukça kıymetli bir dönem. Genelde anneler ikinci planda kalıyor. Bu aşamada da bebeğin üzerine odaklanma yaşanıyor. Bebeğin bakımıyla ilgili birden fazla kişi konuştuğunda kendini yetersiz hissedebiliyor. O yüzden onu pozitif cümlelerle başarılısın, iyisin diye desteklemek önemli. Erken dönemde çok ziyarette bulunulması. Dışarıdan gelen kişilerin bebekle temas etmemesi, bebeklerin öpülmemesi, el yıkamadan bebeklere dokunulmaması, yeni doğan bebeklerin dışarıdan gelen kişiler tarafından kucaklanmaması o bebeğin sağlığını da korumak açısından son derece önemlidir."diyerek önerilerini sıraladı.(BA-