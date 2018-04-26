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Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Astigmatın tedavisi lazerle mümkün”

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Op.

Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Astigmatın tedavisi lazerle mümkün”

Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında bilinenin aksine, astigmat rahatsızlığının lazerle tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.
Sık görülen görme kusurlarından biri olan astigmatın, gözlük kullanılmadığında baş ağrısı, bulanık görme ve netlik kaybı gibi rahatsızlıklara neden olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Femtosaniye Lasik uygulamasıyla astigmat tedavisinde başarılı sonuçlar alabiliyoruz” dedi.
Lasik operasyonlarının tüm dünyada en çok uygulanan gözlük atma ameliyatı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Lasik, excimer laser ile kornea tabakasına yeniden şekil verilerek kırma kusuru dediğimiz göz bozukluklarının düzeltilmesi işlemidir. Kırma kusuru dediğimiz göz bozuklukları; miyopi, hipermetropi ve astigmattan oluşmaktadır. Lasik sayesinde bu bozukluklar düzeltilebiliyor” diye konuştu.
Miyop ve hipermetropta olduğu gibi astigmat tedavisinde de Femtosaniye Lasik uygulaması gerçekleştirdiklerini dile getiren Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena sözlerine şöyle devam etti: “Halk arasında astigmatizmanın lazerle düzeltilemediğine dair yanlış bir kanı hakim. Astigmat da miyopi ve hipermetropi gibi belli sınırlara kadar lasik cerrahisiyle düzeltilebiliyor. Eğer 1 numaranın üzerinde astigmat varsa ve hastanın göz yapısı uygunsa lazer tedavisiyle görme kalitesi eski seviyesine döndürülebiliyor. Astigmatı olan bazı hastalar kontakt lens kullanamıyor ve yüksek numaralı astigmatlarda lensler yeterli olmuyor. Eğer göz yapısı uygun değilse ve numara çok yüksekse, göz içi lens (ICL) tedavisi uyguluyoruz ve bu yöntemle de iyi sonuçlar alabiliyoruz.”
Femtosaniye Lasik tedavisinde iki göze de aynı operasyonda yapıldığını ve işlemin birkaç dakika sürdüğünü anlatan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Ameliyat hazırlığıyla birlikte, hasta 10-15 dakika ameliyathanede kalıyor. Hastanın ameliyat olduğu gün dinlenmesi ve gözünü kapalı tutması gerekiyor. Ertesi gün ise normal yaşantısına dönebiliyor” ifadesini kullandı.

Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Astigmatın tedavisi lazerle mümkün”

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