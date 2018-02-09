Op. Dr. Deniz Özbilici’den ‘guartır’ açıklaması

Lokman Hekim Van Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Deniz Özbilici, daha çok kadınlarda rastlanan guatır tedavisinde erken teşhisin büyük önem taşıdığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Op. Dr. Deniz Özbilici, halk arasında ‘guatır’ olarak bilinen tiroit bezi büyümesinin insanlarda çok sık görülmesine rağmen belirtilerinin diğer hastalıklara benzediği için çoğu zaman insanların farkına varmadıkları bir hastalık olduğunu ifade etti. Tiroit dokusunun tüm insanlarda var olan, boyunda bulunan ve hormon salgılayan bir doku olduğunu belirten Op. Dr. Deniz Özbilici, “Bu dokudan salgılanan hormonlar, anne karnından başlayarak vücudun gelişiminde önemli rol oynarlar. Guatır dediğimiz ise, bu bahsettiğimiz troit dokusunun büyümesidir. Bayanlarda ve ileri yaşlarda daha fazla görülmektedir. Ayrıca ailesinde guatır hastalığı olan kişilerde guatır gelişme ihtimali artmaktadır. En sık görülen belirtiler; boyunda şişlik, nefes almada zorluk, lokmaları yutarken boğazda takılma hissi, ses kısıklığı, ellerde titreme, kalp çarpıntısı, ishal, zayıflama gibi belirtiler görülmektedir. Ancak tüm hastalarda bu belirtilerin tamamı görülecek diye bir kural yoktur. Bu belirtilerin bir ya da bir kaçının görülmesi halinde bile guatır var olabilir. Bunlar halk arasında kullanılan tabirlerdir. Dışarıdan bakıldığında gözle görülebilinecek kadar büyümemiş guatırlara iç guatır, ancak gözle görülebilir büyüklüğe erişmiş olanlara ise dış guatır denilmektedir. Bunun bizim için herhangi bir önemi yoktur. Zehirli guatır ile zehirsiz guatır ise, hastanın hormon düzeyleri ile ilgilidir. Kandaki hormon düzeyleri normal sınırların üzerine çıktığı zaman buna zehirli guatır denilmektedir. Normal ise zehirsizdir. Bunların yanı sıra troid dokusu iyi çalışmadığında hormon seviyeleri normal sınırların altına iner ve bu da farklı bir hastalığa yol açar. Tüm guatırlar kanser değildir. Ameliyat öncesinde iğne ile parça alınarak kanser olduğu anlaşılabilir. Ameliyat sonrasında da çıkarılan guatır dokusu, mikroskop altında incelenerek kanser olup olmadığı anlaşılır. Kanser varlığı saptanırsa, ona göre tedavi planlanmaktadır. Öncelikle guatırın zehirli olup olmadığını anlamak için kan tahlili ve guatırın büyüklüğünü saptaya bilmek için ultrasyon yapılır. Bunların ardından gerektiği taktirde daha farklı tetkiklerde de yapılabilmektedir. Guatır tek çeşit değildir ve bundan dolayı tedavileri de hastalıkların çeşitlerine göre yapılmalıdır. Guatır zehirli ise zehiri düşene kadar ilaçla tedavi edilmektedir. Zehiri düştükten sonra ilaç tedavisine bir süre daha devam edilmelidir. Doktor kontrolünde ilaç tedavisinin ne kadar süreceği belirlenmeli ve yine doktor kontrolünde ilaç kesilmelidir. İlaç kullanımı doktor tavsiyesi olmadan hiçbir şekilde kesilmemelidir. Özellikle bayanlarda hamilelik dönemlerinde ilaç kullanımının sakıncalı olduğu düşünüldüğünden, hastalarımız ilaçlarını kullanmamaktadırlar. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Eğer kullandıkları ilacı keserlerse düşük yapma ihtimalleri artar. Ayrıca doğacak çocuklarında zeka geriliği, sakatlıklar oluşabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı ilaç tedavisi hiçbir şekilde kesilmemelidir” dedi.