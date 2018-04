Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selim Mısırlıoğlu, insan vücudundaki her organın kanser hücresi üretebileceğini söyledi.

Yüzyıllardır mücadele edilen ve henüz tam olarak bir tedavisi bulunamayan kanser ile ilgili bilgi veren Bursa Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selim Mısırlıoğlu, özellikle kalın bağırsak kanserine dikkat çekti. Kanser hastalığının birçok sebepten ötürü görülebileceğini ve insan vücudundaki her organın kanser hücresi üretebileceğini belirten Op. Dr. Mısırlıoğlu, "Kanser dediğimiz şey vücuttaki dokularımızın en ufak birimi olan hücrelerin bazılarının kontrolsüz olarak olmadık yerlere sıçraması olarak nitelendiriyoruz. Vücudumuzdaki her yerimizde kanser hücresi çoğalabilir. Dilimizde, kemiğimizde, cildimizde, yemek borumuzda, akciğerimizde, midemizde ve aklınıza gelecek hemen hemen her yerinizde bir kanser oluşumu olabiliyor. Günümüzde teşhis araçları çoğaldığı için daha çok hastalar kanser teşhisi almaya başladılar. Çevresel etmenler arttığı için ve genetik hastalıklar olarak da geçtiği için günümüzde kanser oranı artmaya başladı. Güneş ışınları, yediklerimiz, çevre, genetiğimiz, bazı enfeksiyonlar bir sürü unsur bu riski arttırıyor. Biz genel cerrahi uzmanları olarak daha çok bağırsak, mide, meme kanserleri ve türevleri ile ilgileniyoruz" dedi.

Mısırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Kalın bağırsak kanseri ile ilgili en önemli şey, büyük abdestte şekil değişikliği, ishal, makattan kan gelmesi, karın şişkinliği, karın ağrısı, iştah kaybı gibi şikayetlerdir. Bunlardan herhangi biri oluştuğu vakit mutlaka doktora görünmekte fayda var. Makattan kanamalar halk arasında hemoroide yoruluyor. Fakat bunlardan büyük bir kısmı kalın bağırsakla ilgili olabilir. Her kanama basur kanaması değildir. Mutlaka doktora başvurmak gerekmektedir."