Op. Dr. Tuncel:  Erişkin erkeklerin yüzde 40'ında meme büyümesi görülüyor

İSTANBUL, (DHA) - ESTETİK, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, kilo, alkol, bazı anti deprasanlar, vücut geliştirme ilaçları ve maddelerinin uzun süre kullanımının erkeklerde meme dokusundaki büyümeyi (jinekomasti) tetiklediğini belirterek "Bu tür vakalar erişkin erkelerin yüzde 40'ında görülüyor" dedi. Tuncel, yağlanma artışına bağlı "pseudo-jinekomasti”yi jinekomastiden ayrı tutmak gerektiğine dikkat çekerek "Bu hastalarda meme dokusundan çok yağ doku artışı söz konusudur" diye konuştu.

Erkeklerde meme büyümesi olan jinekomastinin, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabildiğini söyleyen Op. Dr. Alper Tuncel, jinekomastinin nedenleri ve tedavilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Alper Tuncel, erkeklerin meme dokusundaki büyümeyi alkol, hipertirodizm, kronik karaciğer rahatsızlıkları, bazı antidepresan ilaçlar, vücut geliştirmede kullanılan testosteron türevleri, bazı mide ilaçları, bazı idrar söktürücüler ve kalp ritim bozukluklarında kullanılan kimi ilaçların uzun süre kullanımı gibi faktörlerin tetiklediğine dikkat çekti. Tuncel, bu tür vakaların erişkin erkeklerin yüzde 40'ında görüldüğünü, ancak bunların çoğunun asemptomatik olarak uzun süre kaldığını yaşlı popülasyonda bu oranların yüzde 70'ler seviyesine çıktığını söyledi.