Op. Dr. Uçal: Grip ve nezle karıştırılıyor

Kulak Burun Boğaz (KBB), Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal sıcak ve kuru yaz ayları ile soğuk-nemli kış mevsimlerinde nezle, grip gibi rahatsızlıklarda artış yaşandığını belirterek birbiriyle karıştırılan grip ve nezle arasında ne gibi farklılıklar bulunduğuna dair açıklamalarda bulundu.

"NEZLE 4-5 GÜN, GRİP İSE 15 GÜN SÜRÜYOR"

Boğaz ağrısı ile başlayan nezlenin 4-5 gün, yüksek ateşe neden olan gribin ise 15 gün kadar sürdüğünü ifade eden Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, üst solunum yolu enfeksiyonlarından grip ve nezlenin aynı olduğunun sanıldığını ya da birbiriyle karıştırıldığını belirtti.

Nezlenin burun akıntısı, öksürük, yüz ve alın bölgesinde dolgunluk hissi gibi belirtilerde ortaya çıktığını vurgulayan Op. Dr. Uçal, yetişkin bir bireyde yüksek ateşin bile sıklıkla görülmediğini, birinci haftanın sonunda bu belirtilerin azaldığını söyledi.

"GRİP, 38 VE ÜZERİ DERECEDE ATEŞ YAPIYOR"

Gribin 38 derece ve üzeri ateş ile birlikte bir kaç gün sürdüğüne dikkat çeken Uçal, bu rahatsızlığın şiddetli halsizlik, kas ağrıları ve bağ ağrısını da beraberinde getirdiğini dile getiren Uçal "Zaman zaman kuru öksürük, boğaz ağrısı ve burun şikayetleri de görülebilir. Bu rahatsızlık ortalama 10-15 gün sürüyor" dedi.