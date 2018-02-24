Opr. Dr. Aykent: Obezite insan yaşamını 12-14 yıl kısaltıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ÖZEL OFM Antalya Hastanesi Obezite & Metebolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Cem Aykent, obezitenin insan yaşamını 12- 14 yıl kısalttığını söyledi.

Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) ile Özel OFM Antalya Hastanesi iş birliğiyle kalp ve obezite sağlıkları hakkında bir otelde 'Birinci Basamakta Kardiyak Aciller ve EKG Değerlendirme' ve 'Obezite ve Diyabet Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar' başlığı altında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ilk bölümünde, OFM Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emre Altekin, 'Birinci Basamakta Kardiyak Aciller ve EKG Değerlendirme' başlığıyla sunum yaptı.

Antalya'daki aile hekimlerinin katıldığı toplantıda konuşan Doç. Dr. Emre Altekin, kalp ve damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenlerinin başında geldiğini ifade etti. Kalp ve damar hastalıklarının dünyada ilk 3'te yer aldığına değinen Doç. Dr. Altekin, "Eskiden kalp hastalığı 50 yaş üstü hastalığıydı. Artık öyle bir şey söz konusu değil. Günümüz yaşam şartları, beslenme alışkanlığı, sigara, hareketsizlik, obezite, kötü beslenme, GDO'lu gıdalardan sonra bu oran iyice artmaya başladı. Dolayısıyla hiç kimsenin 'ben daha gencim, kalp hastası olma ihtimalim yok' deme gibi bir lüksü söz konusu değil. Kalbimizle ilgili bir sorun hissettiğimizde mutlaka kontrolden geçmeliyiz" diye konuştu.

Türk toplumunun kalp ve damar hastalıklarında çok da iyi durumda olmadığını dile getiren Doç. Dr. Emre Altekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çünkü yaşam şartlarımız ve sosyal alışkanlıklarımız çok kötü. Türk toplumu olarak yeme içmeyi seven ama hareket etmeyi sevmeyen bir toplumuz. Hareketsiz kalmak vücudun tüm koruyucu mekanizmalarının tembelleşmesi demek. Hareketi artırdığımız takdirde ve yeme alışkanlığımızı düzeltip, sigarayı azalttığımız zaman kalp sağlığımızı daha iyi koruyabiliriz. Bunu ne kadar yapabiliriz? Bu sadece aile hekimlerinin değil, Sağlık Bakanlığı'nın ve devlet politikası olması gerekiyor. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığı bu konuda önemli hassasiyeti gösteriyor."

OBEZİTE ARTIYOR

Buluşmanın ikinci konuğu ise 'Obezite ve Diyabet Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar' başlıklı sunumu ile OFM Antalya Hastanesi Obezite & Metebolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Cem Aykent oldu.

Obezitenin, dünyada ve Türkiye'de giderek önemli bir sağlık problemi haline geldiğini anlatan Opr. Dr. Aykent, Dünya Sağlık Örgütü'nün sigaradan sonra önlenebilir ölümlerde obeziteyi ayırdığından söz etti. Obezitenin hem görünme sıklığının fazlalığı hem de yandaş hastalığın fazlalığı nedeniyle ortalama yaşam süresini 12-14 yaş geriye attığını anlatan Opr. Dr. Aykent, "Obetizite cerrahisi özellikle 2000'li yıllardan sonra laparoskopinin artması ile birlikte çok yoğun şekilde uygulanan cerrahi haline gelmiştir. Bu ameliyatın ilerlemesiyle şeker hastalığında da yararlı sonuçlar elde edildi. Bu tekniğin artmasıyla birlikte diyabet cerrahisi ve metabolik cerrahi başarılı medikal tedavilerin üzerine çıkan bir tedavi şekline geldi" dedi.

Obezitenin ABD ve Avrupa ülkelerinde çok sık görüldüğünü, Türkiye'de ise Avrupa ülkeleri sıklığında rastlandığını vurgulayan Dr. Cem Aykent, "Hastane olarak Almanya'dan çok sayıda hasta başvuruyor. Obeziteyle ilgili tüp mide olsun veya diyabet ameliyatlarını başarıyla uygulayabiliyoruz. Obeziteyi yeme alışkanlığı, yüksek kalorili gıdalar alınması ve hareket kabiliyetinin azalması tetikliyor" diye konuştu.