Kataraktın her yaştan insanda görülebildiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, kataraktın tek tedavisi yönteminin cerrahi operasyon olduğunu söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, göz hastalığı olan katarakt hakkında açıklamalarda bulundu. Her yaşta insanda katarakta rastlanabildiğini ifade eden Dinçer, "60 yaştan sonra görülse de yeni doğan bebeklerden orta yaşlı insanlara kadar her yaşta katarakta rastlanabilir. Bulanık görme, çift görme, bir perdenin arkasından bakar gibi görme hastalığı olan katarakt yaşlılık hastalığı olarak bilinse de çocuklarda da görülebilir. Halk arasında göze perde inmesi olarak da bilinen kataraktın tek tedavisi cerrahi operasyondur. Bununda alanında tecrübeli ve uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Kişinin günlük yaşamını aksatacak boyutlara ulaşan katarakt, doğru tanı ve kısa sürede gerçekleştirilen bir operasyonla kataraktan kurtulmak mümkün olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak ne zaman ameliyat gereklidir sorusunun cevabını da yapılacak olan muayenenin ardından uzman bir doktor tarafından verilecek karara bağlıdır" dedi.
"Katarakt tedavisi nasıl yapılır"
Kataraktın tedavi edilmediği takdir de gözde kalıcı hasarlar bırakabileceğini ifade eden Dinçer, "Katarakt operasyonu hastanemizde dünyada geliştirilen son yöntem olan FAKO (Fakoemülsifikasyon) tekniği yapılmaktadır. FAKO tekniği ile ameliyat özel bir cihaz yardımı ile yapılmaktadır. Göze küçük bir tünel açılarak, işitme sınırının ötesinde ses dalgaları (ultrasonic) oluşturan cihazın ucu göz içine sokulur. Katarakt’lı mercek yerinde, parçalanarak emilir. Çıkarılan merceğin yerine, görme fonksiyonunu yerine getirecek kalıcı suni bir mercek (göz içi lensi) yerleştirilir. Ameliyat yaklaşık 15-20 dakika sürer" diye konuştu.
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