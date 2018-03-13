Opr. Dr. Tutarlı: Göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir

BURSA, (DHA)- GÖZ Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hikmet Tutarlı, göz tansiyonunun tedavi edilmezse körlüğe neden olabileceğini söyledi. Göz tansiyonunun sinsi bir hastalık olduğunu belirten Opr. Dr. Tutarlı, 40 yaş üstü bireylerin daha fazla risk altında olduğunu bildirdi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hikmet Tutarlı, gözde görülen ağırlık hissi, kızarıklık ve bulanıklığın göz tansiyonu habercisi olduğunu söyledi. Opr. Dr. Tutarlı, "Halk arasında göz tansiyonu ya da 'karasu hastalığı' olarak bilinen glokom, göz içi basıncının sıklıkla yükselmesi nedeniyle görme sinirlerinin zarar görmesidir. Buna bağlı olarak kişinin görme alanı daralır. Göz tansiyonu erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde görme kaybına kadar varabilen sinsi bir hastalık. Yaş aralığı ise yeni doğan bebekten ileriki yaşlara kadar olabilir. Çoğunlukla erkek ve 40 yaş üstü bireyler daha fazla risk altında" dedi.
Göz tansiyonu olan kişilerde görme kaybını gidermenin çok zor olduğuna değinen Opr. Dr. Tutarlı, göz tansiyonuna bağlı körlük oranının dünyada azımsanamayacak düzeye ulaştığını ve tedavi edilmediği zaman kalıcı görme kayıplarına neden olduğunu sözlerine ekledi.
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