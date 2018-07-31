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Opr.Dr. İpçioğlu: Teknoloji göz kuruluğuna neden oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2018 12:49 | Son Güncelleme

BURSA'da özel hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Opr.

Opr.Dr. İpçioğlu: Teknoloji göz kuruluğuna neden oluyor

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA'da özel hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, "Gün içinde akıllı telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazları yoğunlukla kullanan, uzun süre bilgisayar başında gözünü kırpmadan aynı noktaya odaklanan kişiler, göz kuruluğundan daha yüksek oranda etkileniyor" dedi.
Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, özellikle ofis çalışanlarında sık sık yanma, batma, yabancı cisim hissi ve bulanıklık şikayetlerine rastlandığını söyledi. İpçioğlu, göz kuruluğunun yaşam kalitesini belirgin biçimde etkileyen bir sorun olduğunu ifade ederek şöyle dedi:
"Gününün büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçirenler için göz kuruluğu daha da büyük bir risk oluşturuyor. Gün içinde akıllı telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazları yoğunlukla kullanan, uzun süre bilgisayar başında gözünü kırpmadan aynı noktaya odaklanan kişiler göz kuruluğundan daha yüksek oranda etkileniyor. Normalde dakikadaki göz kırpma sayımız 10-15 arasında iken, bilgisayar kullanımı esnasında bu sayı yaklaşık yüzde 60 oranında azalıyor. Bu sayı dakikada 4-5 iniyor. Bir de ortam klimalı, yani gözyaşını buharlaştıracak, göz yüzeyimizden üfleyerek uzaklaştıracak şekilde havalanıyorsa, o zaman gözyaşımız hızla buharlaşıyor ve göz kırparken kurumuş göz yüzeyi ile göz kapağı birbirine sürtünüyor. Bu da bizim aslında hiç hissetmememiz gereken bir duygu olan göz kapağımızın varlığını, göz kırpmanın yarattığı huzursuzluğu hissetmemize neden oluyor."
'BAŞARIYI ETKİLEYEN BİR DURUM'
Birçok kişinin, kuru göz belirtilerini yanlış olarak alerjilerle, iklim koşullarıyla ya da basitçe göz zorlanmasıyla açıkladığını belirten İpçioğlu, "Göz kuruluğu ofiste verimi ve başarıyı da etkileyebilen bir durumdur. Konforumuzu ve yaşam kalitemizi bozan, iş yerinde verimi düşüren ve bizi mutsuz eden bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların altında yatan sebeplerden en önde geleni, kuru göz sendromudur" dedi.
İpçioğlu, göz yüzeyinin kuru olmasının, göz kırparken canın yanmasına sebep olabileceğini belirterek, "Kuruluk hafifse uykumuzu iyi alamamışız gibi bir his, orta şiddetteyse batma, yanma gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Gözyaşının hiç olmaması daha az görülür; ancak görme kaybına kadar gidebilir" diye konuştu.
İpçioğlu, yaşam şartlarının değiştirilmesiyle kuru göz bulgularının azalmasının mümkün olduğunu, bu sorunu yaşayanların bol su içmeleri, gözlerini ovalamamaları, ağır makyaj yapmamaları, sigara ve dumandan uzak durmaları gerektiğini kaydetti.

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