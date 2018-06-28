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Ordu Şehir Hastanesi ön yeterlik ihalesi sonuçlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, Ordu'da yaptırılacak şehir hastanesinin ön yeterlik ihalesinin sonuçlandığı, başvuruda bulunan 11 firmadan 10'unun ön yeterlilikten geçtiği belirtildi - Ordu Şehir Hastanesi için ilk teklifler 8 Ekim'de alınacak

Ordu'da yaptırılacak şehir hastanesinin ön yeterlik ihalesinin sonuçlandığı, başvuruda bulunan 11 firmadan 10'unun ön yeterlilikten geçtiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından, Ordu Şehir Hastanesi ön yeterlilik ihale sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce Ordu'da yaptırılacak şehir hastanesinin ön yeterlik ihalesinin sonuçlandığı belirtildi.

Buna göre, 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi ön yeterlik ihalesine toplam 11 firma başvuru yaptı. İncelenen başvuru dosyalarından 10'u ön yeterlilikten geçti.

Ordu Şehir Hastanesi için ilk teklifler 8 Ekim'de alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
ihale Ordu şehir hastanesi Sağlık Bakanlığı

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