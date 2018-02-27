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Ordu’da antibiyotik kullanımı geriledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 14:09 | Son Güncelleme

Ordu Sağlık Müdürü Dr.

Ordu’da antibiyotik kullanımı geriledi

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Ordu’da antibiyotik kullanımının son üç yılda azaldığını söyledi.
Türkiye’de kullanılan antibiyotik sayısının 2011’de 219 milyon kutuyken, 2016’da 195 milyon kutuya indiğini belirten Dr. Ergün Yanmaz, “Türkiye’de antibiyotik reçeteleme oranı 2011 yılında yüzde 34.94 iken, 2016 yılında yüzde 29.53’e geriledi. Ordu’da ise antibiyotik reçeteleme oranı 2013 yılında yüzde 28.8 iken, 2016‘da yüzde 25.40 oranına geriledi” dedi.

“Antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz”
Türkiye’de yanlış antibiyotik kullanımına dikkat çeken Dr. Yanmaz, “Doğru antibiyotik kullanımı için, mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bakteriyel bir enfeksiyonun varlığı mutlaka sorgulanmalıdır çünkü antibiyotiklerin virüsler üzerine etkisi yoktur. Tanı açısından gerekli değerlendirme yapılmadan ve enfeksiyon olmaksızın antibiyotik kullanılması, seçilen antibiyotiğin yanlış olması, antibiyotik dozunun yetersiz veya fazla olması, doz aralıklarının uygunsuz olması durumlarında antibiyotikleri uygun kullanılmamış oluruz. Unutmayalım ki antibiyotikler, ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez, her hastalıkta kullanılmaz. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Uzun süredir yeni antibiyotik geliştirilmedi. Var olan antibiyotiklerin gereksiz kullanılması ile gelişebilecek olan bu antibiyotik direnci yüzünden, gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek antibiyotik kalmamaktadır” diye konuştu.

“Gereksiz antibiyotik zarar verir”
Akılcı antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu vurgulayan Yanmaz, “Antibiyotikleri doktorumuz reçete ettiğinde, eczacımıza danışarak kullanalım. İlacımızı almanız gereken zamanı atlamayalım ve reçetelenen dozda kullanalım. Tedaviye başladıktan birkaç gün sonra kendimizi daha iyi hissetsek bile tedavi sürecinin tamamını devam ettirelim. Bakterilerin tamamen yok edilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Arta kalan ilacı saklamayalım ve antibiyotiklerden kalanları asla kullanmayalım. Unutmayalım ki gereksiz antibiyotik kullanımı fayda değil, zarar verir. Sağlıklı bir dünya ve Türkiye için bütün ilaçları olduğu gibi antibiyotikleri de akılcı kullanalım. Antibiyotikte değil, sağlığımızda ısrarcı olalım” açıklamasında bulundu.

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