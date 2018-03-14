Ordu’da plasenta vakasında mutlu son

Plasenta yapışmasına bağlı yüksek kan kaybı nedeniyle doğumda anne ölümlerini azaltmaya yönelik yöntem ile dünya tıp literatürüne giren Türk bilim insanı Prof. Dr. Polat Dursun, Ordu’da bir plasenta vakasına müdahale ederek anne ve bebeğin hayatını kurtardı. Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Doğum Uzmanları Opr. Dr. Mürvet Kırca Bulut ile Opr. Dr. Sema Ağar Sezgin tarafından takip edilen Elçin Meraba isimli hastaya gebeliğinin erken dönemlerinde Plasenta Previa tanısı konuldu. İlerleyen gebelik aylarında bebeğin eşinin (plesenta) rahim duvarının tamamını tutup mesaneye kadar uzandığı ultrasonlarda tespit edilince plesenta perkreata olarak tanı kesinleşti. 3 bin doğumda bir kez karşılaşılan ve doğum öncesinde tedavisi olmayan ancak doğum anında müdahale edilebilen bir durum olan plasenta perkreata vakası karşısında hastane hekimleri Prof. Dr. Polat Dursun ve Jin. Onk. Dr. Haluk Dervişoğlu’na ulaştılar. Dr. Dursun ile Dr. Dervişoğlu, hastanın sürecini 34. haftaya kadar hekimler ile birlikte takip etti. Doğumun olacağı gün Ordu’ya gelen Prof. Dr. Polat Dursun ve Jin. Onk. Dr. Haluk Dervişoğlu, doğum ekibine rehberlik etti.

Doğum öncesi konferans

Doğum öncesi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin (TJOD) Medical Park Ordu Hastanesi Toplantı Salonu’nda düzenlediği konferansa katılan Jinekolog Onkolog Dr. Haluk Dervişoğlu ve Prof. Dr. Polat Dursun, Plasenta Perkreata’da (bebeğin eşinin rahim duvarına yapışması) yönetim ve ameliyat teknikleri konulu sunum yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, plasenta yapışıklığı tespit edilen kadınlarda uyguladığı yöntemle bu tür doğumlarda gelişen aşırı kanamanın azaltılabileceği, önlenebileceğini ve ölüm riskinin düşürülebileceğini anlattı. Dr. Dursun, organları besleyen damarları geçici olarak kapatarak ameliyatın gerçekleştirilmesinin kanamanın çok az olmasını sağladığını söyleyerek vaka videolarını ve tecrübelerini meslektaşları ile paylaştı.

Mutlu son

Bu eğitimin ardından Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Doğum uzmanları Opr. Dr. Mürvet Kırca Bulut, Opr. Dr. Sema Ağar Sezgin, tarafından takip edilen hasta Elçin Meraba, plasenta perkreata tanısıyla doğum operasyonu için hocaların rehberliğinde ameliyata alındı. ‘Bulldog klemp’ isimli ameliyat tekniği ile 1 saat içerisinde çok az kanamalı olacak şekilde tamamlanarak başarılı bir doğum gerçekleştirilerek sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirmesi sağlandı.

Prof Dr. Polat Dursun, "Oldukça başarılı geçen bu operasyonda meslektaşlarımızla güzel bir dayanışma örneği gösterildi. Toplantımıza katılan çok sayıda Kadın doğum uzmanı çok nadir görülen ama gebelikte annenin ve bebeğin hayatını tehlikeye sokan bu durum ile ilgili eğitim aldı. Şu anda hem annenin hem de bebeğimizin sağlığı yerinde. Medical Park Ordu Hastanesi hekimleri ve yönetimine, göstermiş oldukları hassasiyetler, güncel tıp literatürünü takip anlayışları, bölgede görev yapan hekimlerin eğitimlerine verdikleri önem nedeni ile tebrik ediyorum. Bizlere meslektaşlarımıza katkı sağlama fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.