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Ordu'da sağlık çalışanlarına 'Yüz Tanıma Sistemi'ne tepki

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

ORDU İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık personellerinin mesai takibinin 'Yüz Tanıma Sistemi' ile yapılması için çalışma başlattı.

Ordu'da sağlık çalışanlarına 'Yüz Tanıma Sistemi'ne tepki

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık personellerinin mesai takibinin 'Yüz Tanıma Sistemi' ile yapılması için çalışma başlattı. Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı, sistemin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek uygulamaya son verilmesi için Ordu Valiliği'ne başvurdu.
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarının mesai takibi için 'Yüz Tanıma Sistemi' çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili başkanlıklara gönderilen yazıda, Müdürlük bünyesinde çalışan personelin mesai takibinin yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'nde 'Yüz Tanıma Sistemi' kurulacağından, tüm personelin gerekli yüz tanıma işlemlerini yapmak üzere bilgi işlem birimine başvurması istendi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, özveriyle çalışan personelin moral motivasyonunun daha iyi olabilmesi ve mesai takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için böyle bir çalışma başlatıldığını, çalışmanında henüz uygulamaya esas olmadığını, bununla ilgili mevcut mahkeme kararlarının da değerlendirileceğini söyledi.
UYGULAMAYA SON VERİLMELİDİR
Sağlık Sen Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı ise uygulamaya koyulacak olan 'Yüz Tanıma Sistemi'nin hukuka aykırı olduğunu, bu uygulamaya bir an önce son verilmesi gerektiğini belirterek Ordu Valiliği'ne dilekçe ile başvurdu. Başkan İnanlı, İl Sağlık Müdürlüğü makamı tarafından tesis edilen bu işlemin Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil ettiğini, yüz tanımanın kişilik haklarının bir parçası olduğunu, kişinin izni ve hür iradesi olmadan alınamayacağını belirterek, "Yüz tanıma işleminini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde düzenlenen hakka müdahale teşkil ettiği konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Ayrıca Danıştay 11. Dairesi'nin kararı ile personelden kişisel veri alınması kapsamında olan yüz tanıma sistemi ile mesai takibi uygulamasının, kamusal alanda da olsa özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında bulunduğu açık bir şekilde belirtilmiş, uygulamanın sınırlarını usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması gözönüne alındığında, yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolü Anayasa'ya aykırı bulunmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından insan hakları ihlaline sebebiyet veren bu uygulamaya son verilmelidir" dedi.

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Ordu'da sağlık çalışanlarına 'Yüz Tanıma Sistemi'ne tepkiOrdu'da sağlık çalışanlarına 'Yüz Tanıma Sistemi'ne tepki

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