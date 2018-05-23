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Organ bağışında yeni rekor bekliyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan: - "Organ bağışının Türkiye ortalaması şu an 7,2 pmp (milyon nüfus başına kadavra donör sayısı.) Geçen yıl 22 pmp değerini geçtik. Bu yıl rekor kırarak 25 pmp değerini görmek istiyoruz"

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, kentin organ bağışında son 7 yıldır Türkiye birincisi olduğunu belirterek, "Organ bağışının Türkiye ortalaması şu an 7,2 pmp (milyon nüfus başına kadavra donör sayısı.) Geçen yıl 22 pmp değerini geçtik. Bu yıl rekor kırarak 25 pmp değerini görmek istiyoruz." dedi.

Akan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası'nda Nisan 2017'de açılan Böbrek Nakli Merkezi'nin bir yıllık faaliyetlerini anlattı.

Organ naklinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Akan, yüzlerce insanının organ bulamadığı için hayatını kaybettiğini bildirdi.

Akan, binlerce insanın organ nakli için sıra beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2010 yılından itibaren organ nakli çalışmalarını hızlandırdık. İlk başlarda Türkiye ortalamasının çok altındaydık. Organ bağışının Türkiye ortalaması şu an 7,2 pmp (milyon nüfus başına kadavra donör sayısı.) Geçen yıl 22 pmp değerini geçtik. Bu yıl rekor kırarak 25 pmp değerini görmek istiyoruz. Şu anki rakamlarımız çok iyi. 110 beyin ölümü 56 donörümüz var. Bu rakamlar geçen yılın neredeyse 2 katı. Organ naklinde marka olduk. Bundan kıvanç duyuyoruz."

Akan, bölgedeki 5 nakil merkeziyle bu işi en üst seviyede yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "2023 yılı hedefimiz nitelikli hizmetlerde bölgenin ve ülkenin sağlık üssü olmak. Biz zaten bunu organ naklinde başardık, diğer alanlarda da en üst seviyede yer almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni bir hayata kavuştuk"

Böbrek nakli olan hastalardan Zuhal Demiray da yaklaşık 2 yıl diyalize bağlı yaşadığını belirterek, "Hayatım özgür hale geldi. Rahat ve huzurluyum. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarıyor. Bizim artık yeni bir hayatımız var. Yeniden doğmuş gibi oldum. Biz yeni bir hayata kavuştuk. Organ bağışçılarına minnettarız." ifadelerini kullandı.

Ayşe Erdoğan ise 6 yıl bekledikten sonra böbrek nakli olduğunu ve sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, bağış yapanlara teşekkür etti.

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Bursa Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Organ nakli

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