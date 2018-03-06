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Organ nakli 3 kişiye umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun organları 3 kişiye umut olacak.Mardin’de özel bir hastaneye kalp rahatsızlığından dolayı gelen 3 yaşında ki A.D.

Organ nakli 3 kişiye umut oldu

Mardin’in Artuklu ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun organları 3 kişiye umut olacak.
Mardin’de özel bir hastaneye kalp rahatsızlığından dolayı gelen 3 yaşında ki A.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.D.’nin ailesi çocuklarının organlarını başka hayatların kurtarılması için bağışladı.
Hastaneden yapılan açıklamada, 3 yaşında ki A.D.’nin kalbi durması nedeniyle önce kalbi çalıştırıldığı ve 5-6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleştiği ifade edildi. Ailesi tarafından organları bağışlanan A.D’nin karaciğerinin ambulans uçak ile İstanbul’a, 2 böbreğinin ise Diyarbakır’a gönderildiği belirtildi.

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