Organ nakli 3 kişiye umut oldu

Mardin’in Artuklu ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun organları 3 kişiye umut olacak.
Mardin’de özel bir hastaneye kalp rahatsızlığından dolayı gelen 3 yaşında ki A.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.D.’nin ailesi çocuklarının organlarını başka hayatların kurtarılması için bağışladı.
Hastaneden yapılan açıklamada, 3 yaşında ki A.D.’nin kalbi durması nedeniyle önce kalbi çalıştırıldığı ve 5-6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleştiği ifade edildi. Ailesi tarafından organları bağışlanan A.D’nin karaciğerinin ambulans uçak ile İstanbul’a, 2 böbreğinin ise Diyarbakır’a gönderildiği belirtildi.
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