Organ nakli 3 kişiye umut oldu

Mardin’in Artuklu ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun organları 3 kişiye umut olacak.

Mardin’de özel bir hastaneye kalp rahatsızlığından dolayı gelen 3 yaşında ki A.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.D.’nin ailesi çocuklarının organlarını başka hayatların kurtarılması için bağışladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, 3 yaşında ki A.D.’nin kalbi durması nedeniyle önce kalbi çalıştırıldığı ve 5-6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleştiği ifade edildi. Ailesi tarafından organları bağışlanan A.D’nin karaciğerinin ambulans uçak ile İstanbul’a, 2 böbreğinin ise Diyarbakır’a gönderildiği belirtildi.