"Organ naklinde zengin, fakir, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yok"

GİRESUN (AA) - Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, "Burada zengin, fakir, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmiyor. Sadece doku ve kan uyumuna göre, puanlama sistemi sonucunda bu organlar dağıtılır." dedi.

Kazak, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen "Organ Bağışı ve Nakli Hakkında Her Şey" konulu panelde yaptığı konuşmada, 1975 yılında Türkiye'de ilk organ naklinin yapıldığını anımsattı.

O günden bu güne kadar dünyada hangi nakil yapılıyorsa Türkiye'de de bunun son derece başarılı şekilde gerçekleştirildiğine işaret eden Kazak, böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, akciğer, kornea gibi birçok organ ve doku naklinin Türkiye'de yapıldığını belirtti.

Kazak, Türkiye'de 25 bin organ bekleyen bulunduğuna dikkati çekerek, nakillerde böbrekte yüzde 90, karaciğerde de yüzde 70'ler seviyesinde yaşama başarısı yakalandığını ifade etti.

Herkesten organ bağışı alınmadığını, belli şartların oluşması gerektiğini kaydeden Kazak, "Çeşitli nedenlerle hastanenin yoğun bakımına yatmış, tedavilere cevap vermemiş 'beyin ölümü' dediğimiz hadise gerçekleşmiş, hastaların ailelerinin izniyle bağış süreci gerçekleşmekte. Bakın kaç tane şey bir araya gelecek. Gerçekten zorlu bir süreç bu." diye konuştu.