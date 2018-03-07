Organik köyde “Kanser Farkındalık Çalışması”

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Bafra Sürmeli Mahallesi’nde(Organik köy) “Kanser Farkındalık Çalışması” düzenlendi.

Sürmeli Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlik öncesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hatice Kumcağaz bir konuşma yaptı.

Ardından konuşan Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi Sorumlu Hekimi Doktor Şerife Büşra Beyazıt, “8 Mart Kadınlar Günü öncesi biz de kadınlarımıza taranabilir kanserle ilgili bilgiler ve eğitimler vereceğiz. Daha sonra taramalarını yaptırmak isteyen kadınlarımızın kanser taramalarını gerçekleştireceğiz. Arzu ederlerse onları Bafra KETEM’e davet edip, orada yine diğer taramalarını yapacağız” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. İlknur Avcı, “Üniversitemizin misyonuna uygun olarak topluma fayda sağlama hizmetlerini yerine getirme adına bugün bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sürmeli Mahallesi halkı, muhtarımız, Sağlık Müdürlüğümüz, kendi üniversitemizin yönetimi bize destek verdi. Bugün öğrencilerimizle, öğretim elemanlarımızla kadınlarımıza kadınlar günü kapsamında faaliyetler yapmak ve onların sorunlarına bir nebzede olsa fayda sağlamak için bugün buradayız. Umarım yararlı çalışmalar olur ve bundan sonra üniversitenin halkla buluşma noktasında bizim merkezimiz pek çok çalışmaya öncülük eder. Bu da bunun ilk adımı olmuş olur” şeklinde konuştu.

Dr. Şerife Büşra Beyazıt ve OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya kanserin önlenmesinde doğal beslenme konusunda sinevizyon eşliğinde bilgi verdiler.

Sürmeli Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğin ardından öğretim üyeleri organik pazara geçerek burada çalışan kadınlarla söyleşi yaptılar.