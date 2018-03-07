HABER

Organik köyde “Kanser Farkındalık Çalışması”

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Bafra Sürmeli Mahallesi’nde(Organik köy) “Kanser Farkındalık Çalışması” düzenlendi.Sürmeli Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlik öncesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Doç.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Bafra Sürmeli Mahallesi’nde(Organik köy) “Kanser Farkındalık Çalışması” düzenlendi.
Sürmeli Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlik öncesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hatice Kumcağaz bir konuşma yaptı.
Ardından konuşan Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi Sorumlu Hekimi Doktor Şerife Büşra Beyazıt, “8 Mart Kadınlar Günü öncesi biz de kadınlarımıza taranabilir kanserle ilgili bilgiler ve eğitimler vereceğiz. Daha sonra taramalarını yaptırmak isteyen kadınlarımızın kanser taramalarını gerçekleştireceğiz. Arzu ederlerse onları Bafra KETEM’e davet edip, orada yine diğer taramalarını yapacağız” dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. İlknur Avcı, “Üniversitemizin misyonuna uygun olarak topluma fayda sağlama hizmetlerini yerine getirme adına bugün bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sürmeli Mahallesi halkı, muhtarımız, Sağlık Müdürlüğümüz, kendi üniversitemizin yönetimi bize destek verdi. Bugün öğrencilerimizle, öğretim elemanlarımızla kadınlarımıza kadınlar günü kapsamında faaliyetler yapmak ve onların sorunlarına bir nebzede olsa fayda sağlamak için bugün buradayız. Umarım yararlı çalışmalar olur ve bundan sonra üniversitenin halkla buluşma noktasında bizim merkezimiz pek çok çalışmaya öncülük eder. Bu da bunun ilk adımı olmuş olur” şeklinde konuştu.
Dr. Şerife Büşra Beyazıt ve OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya kanserin önlenmesinde doğal beslenme konusunda sinevizyon eşliğinde bilgi verdiler.
Sürmeli Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğin ardından öğretim üyeleri organik pazara geçerek burada çalışan kadınlarla söyleşi yaptılar.

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
Seksi model Dişi Nusret oldu!Seksi model Dişi Nusret oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Duşa giren kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Duşa giren kadınların çıplak fotoğraflarını çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

Hizan’da ‘Sağlıklı Yaşam İçin Pedala Bas’ etkinliği

Prof. Dr. Zümrütdal: “Böbrekler yaşam kalitesini belirleyen önemli unsur”

Prof. Dr. Zümrütdal: “Böbrekler yaşam kalitesini belirleyen önemli unsur”

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Türkiye’de her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası

Türkiye’de her 7 kişiden biri kronik böbrek hastası

Lazer epilasyon kısırlık yapar mı ?

Lazer epilasyon kısırlık yapar mı ?

Küçük hücreli akciğer kanserine karşı vücudu eğiterek müdahale

Küçük hücreli akciğer kanserine karşı vücudu eğiterek müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.