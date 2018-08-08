"Organlar toprak altında çürüyecek bizim gibilere yardımcı olun"

Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 65 yaşındaki İsmail Genç, uzun yıllardır kalp yetmezliği tedavisi görüyordu. Ölümcül ritim bozukluğu olan Genç, için son çare olarak kalp nakline karar verildi. 3 çocuk 3 de torun sahibi olan hasta İsmail Genç şanslıydı. Nakil listesine başvurduktan çok kısa bir süre sonra uygun kalp bulundu. İsmail Genç, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakil sonrası sağlığına kavuştu. Organ bağışı için mesaj da veren Genç, "Herkes organ bağışında bulunsun. Bizim gibi hastalara yardımcı olsunlar. O organlar gidip toprak altında çürüyecek" dedi. "ÖLÜMCÜL RİTM BOZUKLUĞU VARDI" Hastanın 25 yıl önce ilk kez kalp krizi geçirdiğini, bu nedenle uzun yıllardır ilaç tedavisi gördüğünü söyleyen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, hastanın ölümcül ritim bozuklukları olduğunu da söyledi. Mehmet Kaan Kırali şunları söyledi: Hastamız yaklaşık 25 yıl önce geçirdiği kalp krizine bağlı olarak uzun yıllar ilaç tedavisiyle hayatına devam ettiriliyordu. Ancak son yıllarda bu enfarktüsün bir komplikasyonu olan ani ölümcül aritmilerle boğuşmaya başlamış bunu önlemek içinde hastaya şoklama pili takılmış. Onunla hayatını devam ettirirken de bundan yaklaşık 1 ay kadar önce tedavi edilemeyen ve bu şoklama cihazına cevap vermeyen inatçı ritim problemleri nedeniyle başka bir sağlık kuruluşunda yatırılıyor, tedavisi düzenleniyor. Ancak orda maksimum tedaviye rağmen problemin devam etmesi üzerine tarafımıza bildiriliyor ve biz hastayı kurumumuza naklediyoruz. Bu hastalarda yapılabilecek tek tedavi yöntemi var artık o da kalp nakli. Beklemeden ivedilikle bir kalp nakli programına alarak hastanın bir kalp nakli ameliyatıyla hayatına normal olarak devam etmesini sağlamamız gerekiyordu. Hastayı kurumumuza aldıktan sonra konseyde her türlü detayı göz önünde bulundurarak tartıştık ve hastamız için kalp nakline karar verdik. Daha sonra listemizi alıp Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'na acil bildiriminde bulunduk. Daha sonra bir donör çıkınca kalp çıkınca da hastamıza kalp nakli için hazırlıklarına başladık. Kısa bir süre önce hastamıza kalp naklini ameliyatını gerçekleştirdik. Çok şükür o günden bu güne bir problem olmadan oldukça sıhhatli bir şekilde hayatına devam ediyor. Umarım bugün veya yarın hastayı servisteki özel odamıza nakledeceğiz. Tedavisine orda devam edeceğiz. Bu tedavide ilaçlarını ayarladıktan sonra diğer organ fonksiyonlarını göz önünden bulundurarak hastamızı inşallah en kısa zamanda taburcu ederek normal hayatına geri döndürmeyi düşünüyoruz "BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ HERKESİN ORGAN BAĞIŞÇISI OLMASI GEREKİYOR" Kalp naklinin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Kırali, "Bugün en büyük problem yeterli kalp dokusunun bulunamaması beyin ölümü gerçekleşen her vatandaş aksi bir durum olmadığı müddetçe esasında kalp bağışı için bir aday olması gerekir. Toplumu bu yönde bir bilinçlendirmeye belki de kanuni mevzuatlarda değişiklikler yapılarak bu beyin ölümü gerçekleşmiş tüm vatandaşlarımızı doğrudan organ bağışçısı olarak kabul etme yoluna gitmek belki gerekir" dedi. "ORGANLAR TOPRAK ALTINDA ÇÜRÜYECEK BİZİM GİBİLERE YARDIMCI OLUN" Yeni kalbine kavuştuğundan beri çok iyi olduğunu söyleyen hasta İsmail Genç ise organ nakli ile ilgili mesaj verdi ve şunları söyledi: "Birinin hayatını kaybetmesi çok üzücü fakat bir de şöyle düşünün ki organ bekleyen bir sürü insan var. O organ gidip toprak altında çürüyecek. Yani yapabiliyorsak ailece bütün insanlar organ bağışında bulunsun. Bizim gibi hastalara yardımcı olsunlar. Organ bağışlayan ailelerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Kimse ben bunu görüp bir ziyaret edeceğim. Bilmiyorum şuanda kim olduğunu bilmiyorum. Fakat bir görüp ziyaret etmek istiyorum. Eğer onlara da baş sağlığı diliyorum."

