HABER

Organları 4 kişiye hayat verecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 22:14 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen güvenlik görevlisi Bayram Aktürk'ün (39) organları yakınları tarafından bağışlandı.

Organları 4 kişiye hayat verecek

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen güvenlik görevlisi Bayram Aktürk'ün (39) organları yakınları tarafından bağışlandı. Aktürk'ün böbrekleri, Samsun’a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise gönderildiği İstanbul’da 4 hastaya hayat verecek.
Gümüşhane'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 223'üncü Şube Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Aktürk, 10 Nisan'da yüksek tansiyona bağlı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan hastanın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bayram Aktürk'ün organları yakınları tarafından bağışlandı. Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen hastane yetkilileri, 5 saat süren operasyonla hastanın aldığı böbreklerini Samsun’a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise İstanbul’a ulaştırdı. Aktürk'ün organları 4 hastaya hayat verecek.
Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Atay, Gümüşhane'de ilk kez gerçekleştirilen organ nakli konusunda ailenin önemli bir karar verdiğini belirtti. Atay, "Aile bu acılı süreçlerinde önemli bir karar aldı. Hastanın organlarını bağışladılar. Bu vesileyle Gümüşhane’de ilk defa yaşanan bir organ nakli başka hastalara umut oldu. Ailelerinin umutları yeşerdi. İnşallah bundan sonraki süreci de daha iyi bir hale gelecekler" diyerek ilde ilk kez gerçekleşen organ bağışının artmasını diledi.
Bayram Aktürk’ün yakını Ali Baki de ”İnsanın başına her şey gelebilir. İnsanlar empati kursunlar. Yalnızca her şeyin her insanın başına gelebileceğini bilsinler. Tamamen insan vicdanıyla ilgili bir durum. Bu süreçte ailesini zorlu bir karar verdi. İnşallah yeni hayatlar yeşerecek” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Organları 4 kişiye hayat verecekOrganları 4 kişiye hayat verecekOrganları 4 kişiye hayat verecekOrganları 4 kişiye hayat verecek

Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
İstanbul'da ulaşıma sis engeli!İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.