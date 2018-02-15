Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen vatandaşın organları 5 kişiye umut oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde yatan F.K.’nın organları 5 kişiye umut oldu. Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü ekipleri aile ile görüşerek organ bağışının önenimi anlattı. Doktorlara olumlu cevap veren ailenin kararı sonrasında beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki F.K.’nin korneaları, karaciğeri ve iki böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi ABD ekiplerince 5 hastaya nakledildi.