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Organları 5 kişiye umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2018 16:08 | Son Güncelleme

Erzincan’da hayatını kaybeden 49 yaşındaki bir hastanın organları 5 kişiye umut oldu.Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Hasan Akbaş isimli bir vatandaş evine giderken uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Organları 5 kişiye umut oldu

Erzincan’da hayatını kaybeden 49 yaşındaki bir hastanın organları 5 kişiye umut oldu.
Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Hasan Akbaş isimli bir vatandaş evine giderken uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. 10 gün boyunca Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Akbaş, dün akşam saatlerinde yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Akbaş’ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi tarafından organ bağışına onay verildi.
Yapılan organ bağışına yönelik açıklamada bulunan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, organ bağışı kararını veren ailenin erdemli bir davranış gösterdiğini dile getirerek, Hasan Akbaş’tan alınan organların 5 kişide can bulacağını kaydetti.
Organ bağışı nakli için dün 2 uçakla 2 ekibin Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini kaydeden Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, her bireyin bir organ nakil adayı olduğunu hatırlattı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan organlardan akciğer Yüksek İhtisas Hastanesinde, karaciğer ve böbrekler Ankara’daki bir hastanede, diğer bir böbreğin ise Karadeniz Teknik Üniversitesinde ihtiyacı olan bir hastaya nakledileceği öğrenildi.

Organları 5 kişiye umut oldu

Organları 5 kişiye umut oldu

Organları 5 kişiye umut oldu

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