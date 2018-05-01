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Organları ile 5 kişiye can ve ışık oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, rahatsızlığı sonrası beyin ölümü gerçekleşen ev kadını Esme Polat (41), bağışlanan organları ile 5 kişiye can ve ışık oldu.

Organları ile 5 kişiye can ve ışık oldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, rahatsızlığı sonrası beyin ölümü gerçekleşen ev kadını Esme Polat (41), bağışlanan organları ile 5 kişiye can ve ışık oldu.
Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturan Esme Polat, evinde aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Eşi Ahmet Polat'ın (47) haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Polat, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Esme Polat, yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Polat, eşinin vasiyeti üzerine organlarını bağışladı. Polat'ın 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası 5 kişiye nakledilmek üzere alındı. Alınan organlar, hastalara nakledildi.
Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ahmet Polat, ilk evliliğini 1993 yılında Melike Polat ile yaptığını ve bu evliliğinden 2 çocuğu olduğunu söyledi. İlk eşini trafik kazasında kaybettikten 2 yıl sonra 1995 yılında Esme Polat ile evlendiğini kaydeden Ahmet Polat, 23 yıl süren evlilikleri boyunca eşini kendisini ve çocuklarının çok sevdiğini söyledi.
'ORGANLARINI BAĞIŞLAYACAĞINI SÖYLÜYORDU'
Olay gününü anlatan Polat, "Eşimde sinüzit var sanıyorduk. Hastanede tedavi görüyordu. Olay günü baş ağrısı vardı. Evin içinde birden düştü. Ambulans geldi burada yaklaşık yarım saat müdahale ettiler. Sonrasında hastaneye götürdüler. 2 gün yoğun bakımda kaldı ve sonrasında kendisini kaybettik. Eşim televizyonda gördükçe, 'Ben de organlarımı bağışlayacağım' diyordu. Bende vasiyeti üzerine organlarını bağışladım. Kornealarını, böbreklerini ve karaciğerini bağışlamış olduk. Başka bedenlerde yaşasın istedik. Bağış yapılan insanlar iyi olsun diye düşündük" dedi.
Eşiyle umreye gitmeyi istediklerini anlatan Polat, bu hayalllerinin gerçekleşmediğini belirtirken, organların naklediğildiği kişilerin kendisini aramasından mutlu olacağını söyledi.

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Organları ile 5 kişiye can ve ışık olduOrganları ile 5 kişiye can ve ışık olduOrganları ile 5 kişiye can ve ışık oldu

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