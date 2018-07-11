Organlarıyla 2 hastaya umut oldu

ÇANAKKALE (AA) - Bursa'da, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Fatih Karaman'ın ailesi tarafından bağışlanan iki böbreği Çanakkale ve Bursa'da nakil bekleyen 2 hastaya can oldu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından Bursa'da gerçekleştirilen operasyonla Fatih Karaman'ın (38) alınan iki böbreğinden biri Çanakkale'ye getirildi.
Böbreklerden biri Bursa Acıbadem Hastanesinde bir hastaya, diğeri ise ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine 1 yıl önce başvuran Yenice ilçesinden 63 yaşındaki Halil Işık'a nakledildi.
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Halil Işık'ın 14 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşadığını söyledi. Böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıl boyunca tedavi gören Halil Işık'ın böbreklerinin iflas ettiğini belirten Alan, "14 yıldır rahatsız olan Halil Işık, 4 yıldır diyalize giriyor. Bağışlanan böbreklerden biri Halil Bey'e uydu. 3 saatlik operasyonun ardından böbrek nakil işlemini gerçekleştirdik. Halil Bey'in durumu gayet sağlıklı, iyi taburcu olmayı bekliyor." dedi.
Halil Işık da "Ameliyatımı yapan bütün doktorlara teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Beni diyalizden kurtardılar. İnşallah bundan sonra hayatımız düzgün ve iyi gider." diye konuştu.
İş adamı Fatih Karaman, 6 Temmuz'da Bursa'daki Çamlıca kavşağında 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde 7 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşmişti. Karaman'ın cenazesi 9 Temmuz'da Bursa'da toprağa verilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Karaman'ın dayısı Y.S. (53) ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
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