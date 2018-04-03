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Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adamın organları 3 hastaya umut oldu.Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Z.S.

Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adamın organları 3 hastaya umut oldu.
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Z.S. ölüm kalım savaşını kaybetti. Beyin ölümü olan Z.S.’nin çocukları annelerinin organlarını bağışlama kararı verdi. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Hastane Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, “Z.S.’ nin iki böbreği ve karaciğeri 3 hastayı sağlıklığına kavuşturacak. Böbreklerden birisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, diğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bekleyen hastalara, karaciğeri ise Bursa Özel Acıbadem Hastanesinde bekleyen hastalara nakledilecek” dedi.

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