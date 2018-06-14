Organlarıyla 3 kişiye can verdi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da beyin ölümü gerçekleşen Kamile Kaplan'ın (66) organları, üç hastaya umut oldu.
Kaş ilçesi Doğantaş Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Kamile Kaplan, Kadir Gecesi sahurda fenalaştı. Yakınları tarafından Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen kadının beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Kamile Kaplan ambulans helikopterle Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Kamile Kaplan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Kaplan'ın ailesi, Antalya Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi biriminin önerisiyle organları bağışlama kararı aldı. Komşuları tarafından 'iyilik meleği' olarak adlandırılan Kamile Kaplan'ın organları üç hastayı hayata bağladı.
Kaplan'ın karaciğeri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde hastalığında son aşamaya gelen M.T'ye (46), böbreğinin biri aynı hastanede 12 yıldır diyalize giren A.Ş.'ye (33), diğer böbreği ise özel bir hastanede organ bekleyen hastaya nakledildi.
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