Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 85 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 gün önce beyin kanaması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesine getirilen ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan G.G'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Paralı, hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ nakil koordinatörleri Op. Dr. Timur Didinen ve hemşire Tamara Uzun Bal'ın ailesiyle görüştüğünü belirtti.
Paralı, ailenin onay vermesi sonucu organ nakil çalışmalarına başlandığını ifade ederek, "Merhumun karaciğeri Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi, sağ böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, sol böbreği ise Bursa'da özel bir hastanede nakil için bekleyen hastalara umut oldu. Bu vesileyle merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." değerlendirmesine yer verildi.
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